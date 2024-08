Elbúcsúzott az Újpesttől a magyar válogatott támadó

Csoboth Kevin a lehetséges visszatérésére is kitért a búcsúüzenetében.

„Akkor fogadtatok be, amikor a legmélyebben voltam, és azon gondolkodtam, mihez is kezdjek a karrieremmel. Aztán jött Újpest!” – fogalmazott pénteken búcsúüzenetében a magyar válogatott támadó, Csoboth Kevin, aki a napokban a lila-fehérektől a svájci St. Gallenhez igazolt.

Mint ismeretes, kedden hivatalossá vált, hogy Csoboth Kevin a svájci élvonalban szereplő St. Gallen csapatában folytatja pályafutását. Az Újpestet válogatott szélsőjét több mint 1 millió euróért vették meg a helvétek. A 24 éves futballista azóta már be is mutatkozott új klubjában, méghozzá győztes meccsen.

Csoboth kicsit megkésve, pénteken vett búcsút az Újpesttől a közösségi oldalán, és ígéretet tett arra is, hogy egyszer visszatér majd.

„Kedves Újpest-családom! Nem volt még időm normálisan elbúcsúzni Tőletek, annyira hirtelen történt minden.

A szavakat keresem, hogy elmondjam, mennyire szeretlek Titeket, és mennyire hálás vagyok azért, amit Tőletek kaptam. Akkor fogadtatok be, amikor a legmélyebben voltam, és azon gondolkodtam, mihez is kezdjek a karrieremmel. Aztán jött Újpest! Olyan energia és szeretet érkezett, ami a legnehezebb időkben is átlendített mindannyiunkat a nehézségeken, engem pedig egészen a válogatottig repített, majd az Eb-re is.

Mindaz, amit Újpesten kaptam, abban az egy pillanatban állt össze, nélkületek az a gól soha nem jött volna össze! Nem fogok ígérgetni, nem fogok nagy szavakat használni, de azt tudnotok kell: aki egyszer a Szusza gyepén, előttetek gólt szerzett, utána már másképp néz a világra.

Nem a közeli jövőben fog ez megtörténni, de mindenképp át akarom még ezt élni! Hajrá Lilák,csak az Újpest!” – fogalmazott búcsúüzenetében a futballista.