Elárulta a paksi titkot, a válogatottságról is beszélt az NB I gólkirályjelöltje

A Paks remekül teljesít a mostani idényben, hiszen öt fordulóval a bajnokság vége előtt a negyedik helyen áll az OTP Bank Ligában, négy pontra a dobogós Fehérvár mögött. A góllövőlistát pedig jelenleg 18 találattal a csapat saját nevelésű játékosa, Hahn János vezeti, aki a DIGI Sport híradójának arról is beszélt, hogy nagy álma lenne a válogatott meghívó.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

"Első a csapat! Azt gondolom, hogy egy olyan helyet érünk el, amire büszkék lehetünk majd az év végén. Emellett természetesen nézem, hogy hogyan állok a góllövőlistán, minél több gólt szeretnék szerezni, ez most már ez elkerülhetetlen téma. Olyan csapatban játszom szerencsére, amely eléggé offenzív futballt játszik, ott vagyok a kapu előterében, sok helyzetem van. Arra kell törekednem, hogy ezekből minél többet értékesítsek" - nyilatkozta Hahn János a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek.

A szezonkezdet azonban nem a Paks diadalmenetéről szólt, a csapat az első négy fordulóban csak egy pontot szerzett, amikor is edzőváltás történt: Bognár Györgyöt nevezték ki vezetőedzőnek. A játék képe pedig nagyon is sokat változott. "Egyértelműen az edző érkezésével, Bognár Gyuri bizalmával (jött a jobb játék és a több gól), illetve az a filozófia, az a támadó fociról alkotott elképzelés, ami nekem is közel áll a szívemhez. Erre nagyon hamar rá tudtam hangolódni - ez a titok" - mesélte Hahn.

A csatár ebben az idényben megszerezte első mesterhármasát, de a Puskás Akadémiának négyet is rúgott a szezonban. A nagy álma pedig a magyar válogatottság lenne. "Nagyot kell álmodni, és akkor ami kisül belőle, az lesz. Ez egy jobb szezon, ennek nagyon örülök, de azt gondolom, hogy hosszú távon kell jól teljesíteni. A válogatottban olyan, nemzetközi porondon szereplő játékosok vannak évek óta, akik már letették a névjegyüket. Nyilván álmodozom róla, nyilván reménykedem, hogy egyszer majd sikerül, de azt gondolom, hogy mindennek megvan az ideje, úgyhogy, majd ha jön a meghívó, akkor jön."

A 26 éves gólkirályjelölt nevelőegyesületénél, Pakson aláírt három évre, a szerződése így 2024 nyaráig szól. Itthon nem igazolna máshová, de külföldre azért igen. "Hogy ha lesz egy középkategóriás bajnokság, ahol esetleg egy lépcsőfokot tudok előre lépni, akkor az érdekelne."

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A hétvégi fordulóban a Paks a ZTE csapatát fogadja hazai pályán. Az Unibet 2,06-os oddsot kínál az atomvárosiak győzelmére.