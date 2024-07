Elalélt az FTC-től a BL-rivális trénere: „ez egy PL-csapat”

Craig Harrison: „ez egy olyan szint volt, amivel Európában még nem találkoztunk.”

Ötgólos előnye birtokában formalitásnak tűnik a Ferencváros keddi visszavágója a walesi The New Saints vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában. A britek szakvezetője, Craig Harrison – ahogy rögtön az odavágót követően – a találkozót felvezető hétfői sajtótájékoztatóján az eredmény ellenére is dicsérte csapata budapesti teljesítményét és különös elismeréssel szólt az FTC-ről.





„Örömteli az, ahogyan a srácok tették a dolgukat a mérkőzésen, az utolsó percekig hajtottak és mentek előre, pedig könnyű lett volna bedobni a törülközőt. Voltak jó időszakaink, támadásvezetéseink, labdabirtoklásaink, de nem alakítottunk ki annyi helyzetet, amennyit szerettünk volna. A kapufáról most kifelé pattant, 3-1 helyett pedig egy ötös lett a vége. Nagy lett a különbség, de fantasztikus csapat és fantasztikus játékosok ellen játszottunk. Ellenfelünk a legjobb klub, amely ellen irányíthattam a csapatot” – nyilatkozta a klubhonlapon megjelent videóban.

„Amikor egy jobb csapattól kapunk ki, akkor tisztelettel el kell fogadnunk a vereséget, és nem kell kifogásokat keresni. Aznap este ők voltak a jobb csapat, semmi kétség, de keményen dolgoztunk azért, hogy megpróbáljunk fordítani a dolgokon, és egy határozottabb játékot mutassunk a visszavágón. Nem úgy megyünk bele a meccsbe, hogy a párharcnak vége, a saját játékunkra akarunk koncentrálni” – fejtette ki Harrison, aki azonban elismerte, hogy a továbbjutás alighanem már eldőlt.

„Ez egy olyan szint volt, amivel Európában még nem találkoztunk, és ezt nem csak a játékosaik miatt mondom. A stadion, a személyzet, a csapat, a szurkolók, a játékhoz való hozzáállásuk, a létesítmények… – ez tényleg egy első osztályú együttes volt. Ez egy angol Premier League-csapat. Ennél jobban nem tudnám kifejezni a tiszteletem az irányukba. Úgy vélem, ők nagyon is nagy tiszteletet mutattak felénk azzal, hogy a legerősebb csapatukkal játszottak legutóbb, és a 82. percig, 5–0-ig nem is cseréltek. Számomra nem kétséges, hogy ide is a legerősebb összetételben utaznak. Öt gól a hátrányunk, de a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni és a legjobbunkat nyújtani. Ha ebből vereség lesz, akkor vereség, ha döntetlen, akkor döntetlen, ha pedig megnyernénk a meccset, az hihetetlen lenne a számunkra. A legfontosabb, hogy megfelelő önbizalommal folytathassuk utána a szereplésünket egy másik sorozatban, a Konferencia-ligában, és hogy minél több pontot szerezzünk majd a walesi labdarúgásnak” – mutatott rá a TNS edzője.