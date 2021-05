Elakadtak a tárgyalások Mbappéval Párizsban!

Gondban lehet a PSG, elveszítheti a világbajnokot.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Kylian Mbappénak 2022 nyarán lejár a szerződése Párizsban és nyáron több klub is csatába indulhat azért, hogy szerződtesse őt. A lehetséges kérők között emlegetik az angol Chelsea-t és Manchester City-t, valamint a spanyol Real Madridot is. A PSG persze helyzeti előnyben van, hiszen a játékossal érvényes megállapodása van és a hírek szerint nagy nehezen elindultak a hosszabbítási tárgyalások is.

A Telefoot beszámolója szerint azonban megrekedtek az egyeztetések és egyelőre szó sincs megegyezésről a csatár és a klub között.

A lap megemlíti, hogy Mbappé szoros kapcsolatban áll a Real Madriddal. Korábban az is kiderült már, hogy a csatár ügynöke házakat néz Madridban, vélhetően nem csak azért, mert jó befektetésnek számítanak ott az ingatlanok.

A helyzetet méginkább összezavarja, hogy Mauricio Pochettino nem olyan rég egy sajtótájékoztatón elárulta: Mbappé rendre angolul beszél vele és a szigetországi futballról érdeklődik tőle.

Egy biztos: az Európa-bajnokság előtt nem dől el a játékos sorsa, de utána vélhetően összecsapnak érte a nagy klubok és 100 millió eurós összegért valamelyik meg is veheti.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ki lesz az Európa-bajnokság gólkirálya? Kylian Mbappé sikere 10-szeres pénzt fizet.