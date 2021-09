EL: vezetett, de veszített a Ferencváros Leverkusenben

Bár gyorsan előnybe került a magyar bajnok, végül az esélyeknek megfelelő eredmény született.

Nem kezdett rosszul a Ferencváros, de az azért egészen meglepő volt, hogy a zöld-fehérek a 8. percben megszerezték a vezetést a Leverkusen stadionjában. Tokmac ment el a bal oldalon és az ötös vonalából középre passzolt, az érkező Ryan Mmaee pedig közelről a kapu üresen maradt bal oldalába passzolt.

Hihetetlen volt és a németeknek is beletelt pár percbe mire összekapták magukat, de amikor ez sikerült, akkor bajban volt a Ferencváros. Dibusz Dénesnek előbb Demirbay szabadrúgása, majd Alario közeli lövése után kellett bravúrt bemutatnia, hogy ne kerüljön bajba a magyar együttes. Aztán a 37. percben Diaby indította el Frimpongot a jobb oldalon, a szélső az alapvonal közeléből visszagurított és Palacios a bal felsőbe emelt.

Gyorsan jött a Ferencváros újabb találata, de a Mmaee fejese után kipattanó labdát, a VAR szerint Vécsei úgy vette le, hogy kézzel is hozzáért, így hiába lőtt kapuba a magyar játékos, elvették a gólt. Erre jött a Leverkusen válasza, amikor a 45. percben Dybai éles szögből, 5 méterről lőtt kapura, de Dibusz szögletre mentett. A sarokrúgás után Tah fejelt a kapuba, de az élő és a videóbíró is úgy látta, hogy támaszkodott a németek játékosa, így nem gól.

A szünet után sokkal kevésbé volt eseménydús a találkozó, de Dibusz Dénesnek ebben a szakaszban is be kellett mutatnia néhány bravúrt. De aztán jöttek a Leverkusen cseréi, beállt többek között a nyári EB legszebb gólját szerző cseh Patrik Schick és Bellarabi is és minden megváltozott. A 69. percben pedig jött a hiba, ami ilyen szinten nem fért bele: Civic passzolta olda a labdát a Ferencváros tizenhatosa előtt a bal oldalon Frimpongnak, aki levette, majd megnézte, hogy mi a helyzet a bal oldalon. Jól vette észre, hogy Wirtz üresen van, oda is passzolta a labdát, amit a fiatal csatár megszelídített és a kapu bal oldalába lőtt.

Ezzel lényeglben véget is ért a mérkőzés, mert a Leverkusennek ez az eredmény így tökéletesen megfelelt, a Ferencváros pedig fáradtnak tűnt a hajrában és már nem tudott megújulni.

A csoport másik mérkőzésén: Betis–Celtic 4–3 – a skótok az első félidőben 2–0-ra is vezettek.

