EL ─ Stöger: „Jó visszatérni oda, ahol minden kezdődött"

A Ferencváros holnap este a Bayer Leverkusen ellen lép pályára az Európa-liga csoportkör első, csütörtöki játéknapján. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Peter Stöger hosszan méltatta az ellenfelet:

„A Leverkusennek minden képessége megvan hozzá, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Biztos vagyok benne, hogy komolyan fogják venni a találkozót, az új edző bizonyítani akar majd, így minden bele fognak adni az Európa-ligában is. Véleményem szerint a Bayer egy nagyszerű csapat, és szerintem jövőre kiharcolhatják majd a BL csoportkörbe jutást is."

A Ferencváros vezetőedzője beszélt a felkészülésükről is:

„Minden mérkőzésre százszázalékosan felkészülünk, nem lennénk elég profik, ha csak a nagy összecsapásokra tennénk oda magunkat. A Young Boys ellen is megmutattuk, hogy magasan jegyzett csapatok ellen is tudunk két jó mérkőzést játszani, most is mindent meg fogunk tenni azért, hogy nyerjünk, jól felkészültünk, de nehéz mérkőzésre számítunk."