EL: Napoli - Arsenal csúcsrangadó, Villarreal - Valencia spanyol derbi a legjobb nyolc között

Tegnap lezajlottak az -nyolcaddöntőinek visszavágói is, amellyel kialakult a legjobb nyolc csapat mezőnye.

Az elsőségért a következő együttesek küzdenek meg a negyeddöntőkben: , Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal, , Valencia, .

Pénteken 13 órakor pedig meg is tartották a negyeddöntők és az elődöntők sorsolását Nyonban, ahol már nem volt kiemelés és az azonos nemzetbeli csapatok is összekerülhettek egymással.

Az ünnepélyes keretek közt megrendezett ceremónián az alábbi párosítások alakultak ki:

Arsenal - Napoli

Villarreal - Valencia

Az utóbbi két párharc nyertese mérkőzik meg az elődöntőben.

Benfica - Eintracht Frankfurt

Slavia Praha - Chelsea

Az utóbbi két párharc győztese küzd meg egymással az elődöntőben.

Az odavágókra április 11-én, a visszavágókra pedig április 18-án kerül sor.

