EL: két angol csapat, a Roma és a Villarreal a négy között

Az Arsenal, a Manchester United, az AS Roma és a Villarreal jutott a legjobb négy közé a labdarúgó Európa-ligában.

A negyeddöntő csütörtök esti visszavágóján, az Arsenal a 14. percben szerezte az első gólját a Slavia Praha otthonában, de Emile Smith Rowe találatát les miatt nem adták meg. A videobírós visszajátszás megtekintése után csupán egy perc telt el, és Nicolas Pépé jóvoltából már érvényes góljuk is volt a londoniaknak, akik a következő hat percben két újabb találattal növelték előnyüket, és eldöntötték a továbbjutást. Az 58. percben Alexandre Lacazette nem kapott meg egy teljesen jogos büntetőt, majd a 77. percben akcióból beállította a 0-4-es végeredményt.

Az AS Roma egy hete 2-1-re nyert az Ajax otthonában. A visszavágón a szünet után a hollandok szereztek vezetést, majd ismét betaláltak, de Dusan Tadic gólját szabálytalanság miatt nem adták meg. Edin Dzeko a 72. percben egyenlített, és mivel az izgalmas hajrában újabb gól nem született, a rómaiak kerültek a négy közé.

A Manchester United az idegenbeli siker után házigazdaként is 2-0-ra győzte le a Granadát, így magabiztosan, kettős győzelemmel jutott tovább, ahogyan a Villarreal is a Dinamo Zagreb ellen.



Villarreal (spanyol)-Dinamo Zagreb (horvát) 2-1 (2-0)

gólszerzők: Alcácer (36.), Moreno (43.), illetve Orsic (75.)

Továbbjutott: a Villarreal kettős győzelemmel (3-1)



AS Roma (olasz)-AFC Ajax (holland) 1-1 (0-0)

g.: Dzeko (72.), illetve Brobbey (49.)

Tj.: az AS Roma (3-2)



Slavia Praha (cseh)-Arsenal (angol) 0-4 (0-3)

g.: Pépé (18.), Lacazette (21., 77. - az elsőt tizenegyesből), Saka (24.)

Tj.: az Arsenal (5-1)



Manchester United (angol)-Granada (spanyol) 2-0 (1-0)

g.: Cavani (6.), Vallejo (90., öngól)

Tj.: a Manchester United kettős győzelemmel (4-0)



Az elődöntőben:

Manchester United-AS Roma

Villarreal-Arsenal

