EL: Döntetlen a játéknap rangadóján, már csak két hibátlan csapat van

Az negyedik játéknapjának korai mérkőzésein többek között a Leicester, az , a , a Villarreal és a Dinamo Zagreb is pályára lépett, de a játéknap rangadójára, a Lille - találkozóra is sor került. Három csapat továbbjutott.

Az Arsenal a második félidőben lőtt góljaival 3-0-ra gyűrte le idegenben a Moldét, a Hoffenheim pedig 2-0-ra diadalmaskodott Liberecben - az angol és a német csapat négy forduló után továbbra is száz százalékosan vezetik a csoportjukat. Mindkét csapat tovább is jutott az egyenes kieséses szakaszba - íme a mérkőzéseik összefoglalója:

Az előző fordulóban aratott sima, 4-0-ás győzelme után a visszavágón csak egy pontot tudott kicsikarni Bragában a Leicester. Az angolok háromszor kerültek hátrányba, utoljára a 90. percben, de a hosszabbítás ötödik percében ezt is ki tudták egyenlíteni és ezzel be is biztosították a részvételüket a K.O.-szakaszba.

🔴 Braga 1-0 Leicester | 4'

🔵 Braga 1-1 Leicester | 9'

🔴 Braga 2-1 Leicester | 24'

🔵 Braga 2-2 Leicester | 78'

🔴 Braga 3-2 Leicester | 90'

🔵 Braga 3-3 Leicester | 90+5'



Leicester are through to the knockout stages of the #UEL pic.twitter.com/Pp49k1Tdim — Goal India (@Goal_India) November 26, 2020

A játéknap rangadóján a Lille és a Milan nem bírt egymással - az olaszországi 3-0-ás francia győzelem után ezúttal 1-1-re végződött a Lille-ben lejátszott mérkőzés. Ibra combsérülés miatt nem léphetett pályára, a gólszerzésért ezúttal Castillejo felelt közvetlenül a félidő után - az egyenlítést Bamba szerezte meg a második játékrész közepén, ezzel megőrízte első helyét a francia gárda.

A spanyol Villarreal elveszítette a makulátlan mérlegét, miután csak 1-1-et játszott Tel Avivban a Maccabi ellen. A BL-ből a Fradi által kiejtett Celtic 4-1-es vereséget szenvedett a Sparta Pragától és nyeretlenül csoportutolsó, a Dinamo Zagreb viszont az osztrák Wolfsberger otthonában aratott győzelmével a Feyenoord előtt vezeti a kvartettjét.

