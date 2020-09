EL: döbbenetes, 12 gólt hozó meccsen esett ki a Topolya

Ilyet még nem nagyobb látott Európa: 12 gólt hozott a Topolya és a román FCSB meccse, amelyen végül az egykori Steaua jutott tovább tizenegyesekkel.

Nem volt benne a levegőben, hogy ez lesz a játéknap csúcsmeccse, hiszen a bukaresti csapat arra panaszkodott, hogy a koronavírus lecsapott a keretre, így mindössze 14 játékossal érkeztek meg a mérkőzére és kapuscseréjük nem is volt. Ennek megfelelően a Topolya már a 15. percben 2–0-ra vezetett, előbb Dejan Milicsevics fejelt, majd Borko Duronjics emelt a kapuba. Tíz perccel később Florinel Coman szépített, de ez volt a legkevesebb, mert a 44. percben Ponjevics piros lapot kapott és emberhátrányba került az együttes.

A szünetet követően Denis Man 20 méterről lőtt a bal felsőbe és máris 2–2 volt az eredmény, ám egy percre rá Goran Antonics talált be a román kapuba közelről, így ismét a hazai gárda vezetett. A 63. percben 11-esehez jutottak a románok, amit Denis Man ki is használt, így ismét döntetlenre hozta a meccset a FCSB – de hol volt még a vége?

A 93. percben a románok Ion góljánál szinte már a továbbjutásnak is örülhettek, ellenben Szasa Tomanovics a középkezdés utáni akció végén lefordult a védőjéről és egyenlített, így 4–4-el ért véget a rendes játékidő.

A hosszabbítás rosszul kezdődött a hazai csapatnak, hiszen a 103. percben Szilágyi Vladimir is piros lapot kapott és a románok meg is szerezték a vezetést – Man 16 méterről lőtt gólt. A 105. percben aztán a kettős emberhátrányban lévő Topolya Tumbaszevics kapáslövésével egyenlített, de a hosszabbítás második félidejében Petre ismét a vendégeket hozta előnybe. A 117. percben Tomanovics fejesével újra egál lett az eredmény és a 6–6 egyben a végeredményt is jelentette.

A 11-eseket jobban bírták idegekkel a vendégek, mert nálunk nem hibázott senki, míg a topolyai Banjac kihagyta, így a dráma román örömmel ért véget.