EL: A legjobb nyolc közé jutott a Chelsea, a Napoli és a Valencia is

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a salzburgiak mérkőzésén.

Csütörtökön kora este három mérkőzés visszavágójára került sor az -nyolcaddöntőiben.

A végső győzelemre is esélyes a Dinamo Kijev otthonába látogatott, miután egy hete a Stamford Bridge-en 3-0-ra győztek.

A hazaiaknál a kezdőben szerepelt Kádár Tamás, aki éppen ma ünnepli 29. születésnapját.

A párharc végkimenetele most sem forgott veszélyben a londoniak számára, ugyanis Olivier Giroud triplájával, Marcos Alonso és Hudson-Odoi találatával 5-0-ra nyertek.

Mindez azt jelenti, hogy az angolok magabiztosan 8-0-s összesítéssel jutottak a legjobb nyolc csapat közé, Kádárék pedig búcsúztak a folytatástól.

A is nyugodtan várhatta a második felvonást a Salzburg ellen, ugyanis a nápolyiak 3-0-s előnnyel utaztak Ausztriába.

A vezetést Milik góljával a vendégek szerezték meg a 14. percben, a hazaiak azonban Dabbur révén a 25. minutumban válaszoltak, az osztákok találatához ráadásul a gólpasszt Szoboszlai Dominik adta, aki a kezdőben szerepelt a salzburgiaknál.

Sőt, a 65. percben Gulbrandsen találatával már vezettek is a hazaiak, és a 92. minutumban Letigeb is betalált, amellyel végül 3-1-re meg is nyerte a találkozót a Salzburg.

A továbbjutást azonban nem tudták kiharcolni Szoboszlaiék, ugyanis 4-3-as összesítéssel a Napoli menetelt a legjobb nyolc csapat közé.

A kora este harmadik meccsén a Krasznodar vendége volt a Valencia, akik az első meccsen hazai pályán 2-1-re győzték le az orosz együttest.

A visszavágón sokáig nem született találat, azonban a 85. percben Suleymanov révén betaláltak a hazaiak. Ezzel pedig az oroszoknak állt a zászló.

De még nem volt vége, ugyanis a lefújás előtt, a 93. percben Guedes góljával továbblőtte a Denevéreket.

A végeredmény 1-1 lett, ezzel pedig drámai körülmények közt 3-2-es összesítéssel a Valencia végül továbblépett a legjobb nyolc közé.

Az Európa Liga kora esti eredményei (félkövérrel a továbbjutók, zárójelben az összesített eredmény):

Dinamo Kijev 0 - 5 Chelsea (0-8)

Krasznodar 1 - 1 Valencia (2-3)

Salzburg 3 - 1 Napoli (3-4)