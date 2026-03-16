Magyarok a legkiszámíthatatlanabb bajnokságban: Ahol 18 csapatból még bárki lehet bajnok... vagy kieső!

Dávidok az élen, Góliátok a szakadék szélén

A tabella élén jelenleg az a Zaglebie Lubin áll, amely egy alig 70 ezer lakosú város bányászcsapata, és tavaly még a 15. helyen, épphogy a kiesőzóna felett végzett. Eközben az ország legnagyobb és leggazdagabb klubja, a 15-szörös bajnok Legia Warszawa (16. hely) a kiesőzónában küzd az életben maradásért, soraiban a magyar kapussal, Hindrich Ottóval.

A Legia mélyrepülése azért is döbbenetes, mert tavaly még a Chelsea-t is legyőzték a Stamford Bridge-en a Konferencia-ligában. Jakub Balcerski, a Sport.pl szakírója szerint:

„Elképzelhetetlen lenne. Olyan forgatókönyv ez, mintha a Juventus, a Bayern München vagy a PSG esne ki a saját ligájából. A semleges szurkolók tömegei ünnepelnének, hiszen a Legiát vagy imádják, vagy gyűlölik az emberek.”

Magyarok a tűzvonalban: Szalai Attila és a Pogoń küldetése

Ebben a kiszámíthatatlan „húsdarálóban” kell helytállnia a Pogoń Szczecin két magyar légiósának. A csapat stabilitásának egyik legfőbb pillére a magyar válogatott védő, Szalai Attila, akinek rutinja és fizikai ereje létfontosságú az Ekstraklasa küzdelmes mérkőzésein. Mellette a fiatal Molnár Rajmund is készen áll, hogy góljaival eldöntse a szoros rangadókat. A Pogoń jelenleg ugyan lőtávon belül van a dobogóhoz, de a 14. helyről a kiesőzóna is fenyegeti őket, egy rossz hétvége is kiesést jelenthet.

Miért ilyen őrült ez a liga? „Az ész legyőzi a pénzt”

Pawel Wilkowicz lengyel szakértő szerint a titok nyitja az, hogy Lengyelországban nem alakultak ki olyan egyeduralkodó „oligarcha-klubok”, mint a környező országokban (például a Sahtar vagy a Dinamo Zagreb).

„Az elmúlt évtizedben az okos klubok rendszeresen megverték a gazdagokat. A türelem és a vízió nálunk legyőzi a pénzt. Hiába döntenek átigazolási rekordokat a nagycsapatok, mint a Widzew Lodz, ha a pályán az okosabb taktika dönt.”

A Widzew Lodz például hiába igazolta le 5,5 millió euróért a ghánai válogatott Osman Bukarit, jelenleg ők is a kiesés ellen menekülnek – ugyanúgy, mint a Legia.

Európa már a spájzban van

Bár a hazai bajnokság kaotikusnak tűnik, a lengyel klubok nemzetközi szinten is robbantottak. Idén az UEFA koefficiens-táblázatán Lengyelország megelőzte Franciaországot is, köszönhetően a Raków, a Jagiellonia, a Lech és a Legia menetelésének.

Piotr Kozminski újságíró szerint a recept bevált:

„A Konferencia-liga életet lehelt a lengyel futballba. Ez a sorozat tökéletes azoknak a ligáknak, amelyek nem elég erősek a BL-hez, de tele vannak ambícióval.”

Rekordnézőszám és biztonság

Míg korábban a lengyel focit a huliganizmussal azonosították, ma már más a helyzet. Az átlagos nézőszám 13 000 főre nőtt, a stadionok modernek és biztonságosak. Kozminski büszkén vallja:

„A huliganizmus ma már inkább sztereotípia, mint valóság. A stadionjaink biztonságosak, nincsenek harcok. Ez a fejlődés tesz minket büszkévé.”

Az Ekstraklasa 2026-os tavaszi hajrája az év egyik legizgalmasabb és legkülönlegesebb sporteseményének ígérkezik. Vajon Szalai Attiláék odaérnek a dobogóra, vagy egy újabb kiscsapat ír történelmet? Ebben a ligában tényleg bármi (is) megtörténhet.

