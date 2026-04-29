Ekkor indul az NB I és az NB II 2026-27-es szezonja, az osztályozó részletei is hivatalosak

Az NB I 2026. július 24-én, pénteken kezdődik, míg az utolsó játéknapot 2027. május 23-án, vasárnap tartják. Ezzel szemben az NB II-ben 2026. július 26-án, vasárnap indul útjára a labda, majd 2027. május 23-án ér véget az idény. A két liga lebonyolítása nem változik, az első vonalban ugyanúgy 33 fordulót, míg a másodosztályban szokásosan 30 kört rendeznek.

Ami a következő szezontól bevezetett osztályozót illeti, a mindent eldöntő mérkőzést 2027. május 29-én, szombaton rendezik az NB I 11. és az NB II második helyezettje között. Az MLSZ azt is tudatta, hogy mindössze egyetlen összecsapás fog dönteni a csapatok sorsáról, aminek semleges, a szövetség által meghatározott helyszín ad majd otthont – szúrta ki az Öltözőn Túl.

Abban az esetben, ha nem születne döntés 90 perc alatt, akkor 2x15 perc hosszabbítás követ, amit után adott esetben tizenegyesekkel dől el a feljutó és a kieső kiléte.

Az osztályozóval kapcsolatos minden költséget az MLSZ állja, kivéve a két klub utazását, amit a felek saját maguknak intéznek.

