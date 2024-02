Egyre közelebb a visszatéréshez a magyar válogatott alapembere

Callum Styles vakbélműtéten esett át.

Már új csapatával edzhet a Sunderland magyar válogatott középpályása, a vakbélműtéten átesett Callum Styles.

A Sunderland edzője, Michael Beale beszélt csapata, s benne a nemrég a Sunderlandhez igazolt magyar válogatott Callum Styles állapotáról.

„Most hirtelen visszatért Patrick Robert, Abdoullah Ba és Romaine Mundle is, míg Callum Styles újra edzésbe állhatott, és remélhetőleg Bradley Dack is visszatér hamarosan. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy 90 percen keresztül ugyanazzal az intenzitással játsszunk, és amiatt is fontos, hogy újabb megoldandó problémák elé állítsuk az ellenfeleinket. Nem hiszem például, hogy a Plymouth tudta volna, hogyan is állunk majd fel, ezek a plusz apróságok fontosak, hadd találgassanak csak a csapatok” – idézte a si.com a szakember szavait.

A Sunderland jelenleg tizedik a tabellán, csak egy pont választja el a hatodik, már PL-rájátszást jelentő pozíciótól, legközelebb szombaton lép pályára idegenben a Birmingham ellen.

Ezen a mérkőzésen még aligha lép pályára a magyar válogatottban alapembernek számító Styles, aki egy hete arról beszélt, hogy vakbélműtétje után néhány hét kell még neki a teljes értékű visszatéréshez.