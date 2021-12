Egykori sztárok vezérletével 50 év után újra bajnok a brazil csapat

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Csütörtökön az Atlético Mineiro azzal a tudattal lépett pályára a Bahia otthonában, hogy ha nyernek, akkor történetük második bajnoki címét ünnepelhetik. A kakasok be is húzták a mérkőzést, szoros csatában 3-2-re verték vendéglátóikat, így 1971 után újra ők lettek a Brasileiro bajnokai.

A kupákat természetesen csapatok nyerik, azonban két egykor Európában is megfordult sztár is tevékeny részt vállalt a sikerből. Hulk 18 gólt szerzett - amivel a gólkirályi címre is komoly esélyei vannak -, de Diego Costa is 4 alkalommal mattolta az ellenfelek kapuját. Utóbbi augusztus 14-én csatlakozott csak az Atlético Mineiróhoz.

