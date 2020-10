Egykor csodagyereknek hitték, most a svéd harmadosztályba igazolt Freddy Adu

Két év után visszatér a futballpályára az a Freddy Adu, akit tinédzserként a fél világ csodált. Az amerikai futballista a svéd harmadosztályban talált magának csapatot.

Egykor Európa top csapatai figyelték, a Football Manager játékosok ikonikus karakterét Freddy Adu-t, hogy aztán 2020-ban a svéd harmadosztályú Österlen FF-hez igazoljon.

Hihetetlen leírni, de a már 31 (!) éves csatár 2018 óta nem talált magának klubot, akkor az amerikai USL ligában szereplő Las Vegas Lightsban játszott.

„Nagyon hiányzott a sport és boldog vagyok, hogy visszatérhetek” – írja közösségi oldalán a futballista.

„Nagyon sok hibát vétettem a múltban, de most itt az esély, hogy ne kövessem el ugyanezeket. Alig várom, hogy játszhassak, jobban, mint korábban bármikor.”

Missed this sport so much and just happy to have the opportunity to be playing again. One step at a time ⚽️💪🏾