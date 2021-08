Egy lista, ahol Cristiano Ronaldo csak a negyedik Messi mögött

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi számos rekordot tartanak nemcsak a spanyol bajnokság, de a nemzetközi futball berkein belül is. Most a La Liga assziszt királyait vettük górcső alá, és azt kell mondjuk, több meglepetést is találtunk a kialakult élmezőnyben.

Előszöris az ötszörös aranylabdás portugál csak a negyedik. Volt madridi csapattársa, Karim Benzema és Barcelona egykori gólpassz felelőse, Xavi Hernandez is megelőzik Lionel Messin kívül.

Messi már nem biztos, hogy tovább tudja még növelni előnyét az első helyen, hiszen idén nyártól már a PSG játékosa, de 193 gólpasszával messze kiemelkedik a mezőnyből.

Koke, Marcelo vagy Jesus Navas neve sokaknak meglepetést jelenthet, azonban ők is keményen megdolgoztak azért, hogy benne lehessenek a top 10-ben.

Íme a 10 játékos, aki a legtöbb gólpasszt adta a La Liga történetében:

Helyezés Játékos Gólpasszok száma Mérkőzések száma 1 Lionel Messi 193 520 2 Xavi Hernandez 117 505 3 Karim Benzema 92 385 4 Cristiano Ronaldo 88 292 5 Koke 78 356 6 Andres Iniesta 75 442 7 Luis Suarez 73 225 8 Dani Alves 67 422 9 Marcelo 63 374 10 Jesus Navas 62 416

