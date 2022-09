Kérdés, hogy ez segíhet-e megoldani Tuchel problémáit

Hajrára fordulva változik a Chelsea kerete is, a Nottingham Forest az utolsó napra is hagyott egy új igazolás Michi Batshuayi személyében. Denis Zakaria pedig kölcsönben a Juventustól érkezik, a hírek szerint hamarosan az orvosi vizsgálaton is átesik a játékos.

