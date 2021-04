Egy hete nem sikerült, ma tényleg bajnok lehet a Ferencváros

Az előző fordulóban a Ferencváros nem tudta legyőzni hazai pályán a Puskás Akadémiát hazai pályán, így a bajnokavatás elmaradt, ha csak ideiglenesen is. A zöld-fehérek ma Kisvárdán lépnek pályára ahol végre bebiztosíthatják a klub történetének harminckettedik bajnoki címét.

"Szeretném minél előbb megnyerni a bajnokságot. Ezzel úgy érzem, hogy némileg csökkenne a csapaton a nyomás, hiszen a fiúk is tudják, hogy nagyon közel kerültünk az újabb címvédéshez. Természetesen a bajnokság végéig nem dőlhetünk hátra, hiszen mi vagyunk a Ferencváros, amelynek minden mérkőzés egyformán fontos. Az a célunk, hogy minden hátralévő találkozót megnyerjünk. Szeretnénk a szurkolóinkat is megörvendeztetni ezzel a bajnoki címmel, hiszen ők is roppant nehéz időszakon mennek keresztül a pandémia miatt. Értük is játszunk szombaton. Jó lenne, ha a következő szezonra már visszatérhetnének a drukkerek a lelátókra, mert rengeteget tudnak segíteni a csapatomnak" - idézi Szerhij Rebrovot a fradi.hu.

Rebrov a múlt heti, Puskás Akadémia elleni mérkőzés után már célzott rá, hogy játékosait demotiválja a nézők hiánya a stadionokból.

"Nem tudnék olyan játékost mondani, akinek gondja lett volna a motivációval. Mindenki átérezte a Puskás Akadémia elleni mérkőzés súlyát, a játékosok szerették volna lezárni a szezont. Nagyon nehéz közel egy éve szurkolók nélkül játszani, én hiába próbálom feltüzelni a játékosokat, nem tudom azt a pluszt megadni nekik, mint amit a szurkolók jelentenek"- mondta egy hete az ukrán szakember.

A Ferencváros győzelme esetén biztosan aranyérmes, ám de akkor is a XI. kerületbe kerül a bajnoki cím, ha nem kapnak ki Kisvárdán és a Puskás Akadémia nem győzi le az MTK-t hazai pályán.

