Egy év kihagyás után visszatér a Bayern München élő legendája

A Bayern München csapatkapitánya és kapusa, Manuel Neuer a szombati, Darmstadt elleni Bundesliga-mérkőzésen tér vissza, miután majdnem egy évet kihagyott lábtörése miatt – mondta pénteken Thomas Tuchel vezetőedző.

A 37 éves, 2014-ben a német válogatottal világbajnok kapus azóta nem lépett pályára, hogy tavaly decemberben síbalesetet szenvedett és eltörte a lábát.

„Ha semmi nem történik az edzésen, holnap játszani fog. Ő is el van ragadtatva, mi is örülünk, és valószínűleg mások is örülni fognak” – mondta mosolyogva Thomas Tuchel, a Bayern München vezetőedzője a szombati Darmstadt elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón.

A szakember a klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint reményének adott hangot, hogy játékosa gyorsan visszaszerzi a legjobb formáját.

Manuel Neuer legutóbb tavaly november 12-én, közvetlenül a világbajnokság előtt lépett pályára a Bayern Münchenben, amely akkor 2–0-ra győzött a hálóőr régi csapata, a Schalke vendégeként. A kapus Németország kapitányaként utazott Katarba, de a négyszeres világbajnok már a csoportkörben kiesett. Miután visszatért hazájába, a játékos egy sítúrán eltörte a lábát, amit decemberben meg kellett műteni.

A Bayern a pótlására a Borussia Mönchengladbach svájci kapusát, Yann Sommert szerződtette, de ő a szezon végén az Interhez távozott. Az új idényben eddig jórészt Neuer korábbi cseréje, a 35 esztendős Sven Ullreich védte a bajorok kapuját.

Tuchel a hónap elején azt nyilatkozta, hogy a Bayern nem fogja elsietni a csapatkapitány rehabilitációját.

A védő, Matthijs de Ligt azonban hétfőn azonban már arról beszélt, hogy a csapat nagyon várja Neuer visszatérését. Úgy fogalmazott, a Bayern „nagyon boldog, hogy Manu hamarosan visszatér”, miközben világklasszis kapusként, a futball történetének egyik legjobbjaként jellemezte őt.

Neuer – akit távolléte alatt a Barcelona középpályása, Ilkay Gündogan váltott a német csapatkapitányi tisztségben – jelezte, hogy visszatér a nemzeti csapatba. Az a fő célja, hogy ő védje a Nationalelf kapuját a 2024-es hazai rendezésű Európa-bajnokságon.