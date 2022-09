Egy átmulatott éjszaka után kapták lencsevégre Balotellit - azóta nem jelent meg csapatánál

A svájci Sion elnöke, Christian Constantin cáfolja, hogy az eset miatt nem jelentkezett volna edzésen az olasz fenegyerek.

Mario Balotelli mindig is híres volt balhéiról, ez pedig úgy látszik Svájcban sem változik. A Twitteren közölt felvételen az olasz támadó egy lausannei bárból tart hazafelé egy piros ruhás hölgy és egy másik férfi karjait átkarolva, "enyhén" ittas állapotban. Különböző értesülések szerint az eset óta nem is jelentkezett edzésen a futballista új csapatánál, a Sionnál, ráadásul nem is jelzett semmit új munkaadója felé.

A svájci nau.ch azonban azt állítja, a klub elnöke, Christian Constantin szerint Balotteli hétfőn rosszul lett az edzésen, és azért hiányzott csak, mert hörghurutja van.

