Egy alig négymillió eurót érő csapat ejtette ki a Leverkusent

A harmadosztályt követő területi bajnokságában, azaz a Regionalligában szereplő Rot-Weiss Essen szolgáltatta a legnagyobb szenzációt a német kupa nyolcaddöntőjének keddi mérkőzésein:

A transfermarkt becslései alapján 3,63 millió eurót érő kiscsapat egy gólnélküli játékidő után a hosszabbításban, hátrányból felállva ejtette ki a december végén még a Bundesligát is vezető, azóta a Bayerntől 13 pont távolságot tartó, 363 millió euróra taksált Leverkusen együttesét. Bailey 105. percben szerzett góljára a 108. és a 117. percben válaszoltak a lelkes hazaiak.

Scenes in Essen after fourth division side Rot-Weiss Essen secured a place in the DFB Pokal quarter-final after beating Bayer Leverkusen 2-1 in extra time. (📸 @FunkeSport)pic.twitter.com/jjAIK7E7XU