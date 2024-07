Edzőként folytatja a Honvéd nemrég visszavonult legendája – HIVATALOS!

„Szeretnénk, ha átadná a fiataloknak azt a megalkuvást nem tűrő mentalitást és tudást, ami őt jellemezte.”

Bár az előző szezon végeztével elbúcsúzott a profi futballtól, a Honvéd színeiben 371 tétmérkőzésen pályára lévő Ivan Lovric alázatával, szorgalmával, tudásával, tapasztalatával továbbra is a kispesti futballt segíti, hiszen a Magyar Futball Akadémia szakmai stábjában folytatja pályafutását, ahol egyéni képzésért felelős edzőként dolgozik majd – jelentette be hivatalos oldalán szerdán a Honvéd.

„Ivan Lovric óriási értéke ennek a klubnak, karrierje mindenki számára példaértékű lehet, egyértelmű volt számunkra, hogy a jövőben is számítunk rá, szeretnénk, ha átadná a fiataloknak azt a megalkuvást nem tűrő mentalitást és tudást, ami őt jellemezte. Ivan Lovric most új úton, az edzői pályán indult el, mi pedig szeretnénk segíteni őt segíteni ezen a pályán, büszkék vagyunk arra, hogy továbbra is a Honvéd kötelékében számíthatunk rá” – mondta a klubhonlap beszámolója szerint Kun Gergely ügyvezető.

A 39 esztendős Ivan Lovric 2011 telén érkezett Kispestre, és – egy év megszakítással – összesen 12 esztendőn keresztül volt a Honvéd labdarúgója, magyar állampolgár, magyar felesége van, kisfia, Luka Lovric a piros-feketék U7-es csapatának tagja.

A kispestiek legendája korábban is hangsúlyozta, a Honvédnál képzeli el a jövőjét, szeretné segíteni a klubot, ennek érdekében kezdte el az edzői tanulmányait. Várhatóan októberben következik a C-licences vizsga, amelyet a B- és az A-képzés követ – Ivan Lovric tervei szerint minél hamarabb.

„Teljesen más ez a feladat, mint játékosnak lenni, de élvezem az új munkát, szeretem ezt csinálni. Nagyon jól érzem magam a gyerekek mellett, látom, hiszek benne, hogy tudok nekik segíteni és ez a legfontosabb, hogy mi edzők hozzájáruljunk a fejlődésükhöz. Szeretném átadni nekik azt a rutint, azt a tudást, ami bennem van, motiválni akarom őket, hogy ezzel is segítsem az előrelépésüket. Jól fogadtak a fiatalok, vannak csibészek is a srácok között, amivel nincs is semmi baj, szeretem az ilyet, a lényeg, hogy az edzéseken mindenki keményen dolgozzon. Nagyon fontos a karakter, hogy fejben rendben legyen az adott játékos, enélkül már az utánpótlásban sem lehet sikert elérni. Emellett rengeteget kell tanulni, figyelni, fejlődni, de fejben mindenképp a topon kell lenni. Az edzőkollégák is jól fogadtak, a képzések mellett tőlük is folyamatosan tanulok, minden edzésből lehet tanulságokat gyűjteni, előrelépni, nekem pedig ez a célom” – mondta Ivan Lovric.

Az egykori védő összesen 301 NB I-es találkozón lépett pályára, ezeken 13 gólt és 13 gólpasszt jegyzett, a Honvéddal pedig bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett.