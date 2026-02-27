A klub, amely újra felélesztette a szenvedélyt Edin Dzekóban: "Érzelmekkel teli stadion és hangos szurkolók"

Edzin Dzeko a téli átigazolási időszakban elhagyta a Fiorentinát a német másodosztályú Schalke 04 kedvéért. A firenzeieknél mindössze 236 perc jutott neki ebben a szezonban, ráadásul kissé a tűz is kiveszett már a rutinos támadóból.

"Az egyik ebéd után egyedül ültem a szobában, és gondolkodtam, >>Mire van szükségem?<<. Arra jutottam, hogy >>Egy érzelmekkel teli stadionra és hangos szurkolókra. Egy klubra, ami újból lázba hoz<<." Dzeko arról is beszélt a Sport Bildnek adott interjújában, hogy miként került a Schalkéhoz.

"Végül a Schalke jutott eszembe, és azonnal nyúltam a telefonomért, és ráírtam Nikola Katicra." A gelsenkirchenieknél szereplő szintén bosnyák játékos erre felajánlotta, megkérdezi a vezetőedzőt, hogy szüksége van-e a klubnak csatárra. "Onnantól minden szép lassan a helyére került" - mesélte Dzeko a nem mindennapi átigazolás hátterét.

A korábban a Wolfsburgban, a Manchester Cityben és az AS Romában is megfordult center máris hátára vette új együttesét. Öt bajnoki mérkőzésen négy góllal és két gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Schalke továbbra is vezeti a Bundesliga 2-t.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.