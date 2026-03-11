Eden Hazard azt várja, hogy Vinícius Júnior hamarosan visszavonul

Bár csak 27 alkalommal voltak együtt a pályán, de mégiscsak négy évig erősítette egyidőben a Real Madridot Eden Hazard és Vinícius Junior, így jól ismerik egymást.

A 32 évesen visszavonult belga támadó az RTBF-nek adott interjújában elmondta a véleményét Vinícius Juniorról, akiről azt feltételezi, hogy már csak öt évig fog tovább játszani.

Manapság az emberek többet beszélnek arról, hogy mit csinál a pályán kívül vagy hogy min megy keresztül, mint arról, hogy mit képes hozni a játékba. Sokan elfelejtik, hogy milyen különleges játékos is ő. Ez pedig mind rá nehezedik. Nem lehet könnyű felmenni a pályára, és csak a futballal foglalkozni.

Nem lennék meglepve, ha 30 évesen azt mondaná, hogy ő visszavonul a labdarúgástól."

Hazard arra is kitért, hogy a most 25 esztendős Vinícius sokszor keveredik botrányba a szurkolókkal vagy épp más játékosokkal, de ennek ellenére saját magára emlékezteti a belga játékost.

"Ő olyasvalaki, aki egyszerűen csak imádja a játékot, és szórakozni szeretne közben. Kicsit olyan, mint én, amikor még játszottam" - utalt magára Hazard.

A belga válogatott egykori csapatkapitánya 2019-ben 120 millió euróért cserébe szerződött a Chelsea-től a Real Madridhoz. A Királyiaknál azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, köszönhetően többek között a rengeteg sérülésének is. 2023-ban távozott, így négy évet töltött együtt a klubnál Viníciusszal.

