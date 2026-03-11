Goal.com
Live
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETISAFP
Bózsik Tamás

Eden Hazard azt várja, hogy Vinícius Júnior hamarosan visszavonul

Őszintén vallott a brazil támadóról Eden hazard.

Bár csak 27 alkalommal voltak együtt a pályán, de mégiscsak négy évig erősítette egyidőben a Real Madridot Eden Hazard és Vinícius Junior, így jól ismerik egymást. 

A 32 évesen visszavonult belga támadó az RTBF-nek adott interjújában elmondta a véleményét Vinícius Juniorról, akiről azt feltételezi, hogy már csak öt évig fog tovább játszani. 

Manapság az emberek többet beszélnek arról, hogy mit csinál a pályán kívül vagy hogy min megy keresztül, mint arról, hogy mit képes hozni a játékba. Sokan elfelejtik, hogy milyen különleges játékos is ő. Ez pedig mind rá nehezedik. Nem lehet könnyű felmenni a pályára, és csak a futballal foglalkozni. 

Nem lennék meglepve, ha 30 évesen azt mondaná, hogy ő visszavonul a labdarúgástól." 

Hazard arra is kitért, hogy a most 25 esztendős Vinícius sokszor keveredik botrányba a szurkolókkal vagy épp más játékosokkal, de ennek ellenére saját magára emlékezteti a belga játékost.

Bajnokok Ligája
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

"Ő olyasvalaki, aki egyszerűen csak imádja a játékot, és szórakozni szeretne közben. Kicsit olyan, mint én, amikor még játszottam" - utalt magára Hazard. 

A belga válogatott egykori csapatkapitánya 2019-ben 120 millió euróért cserébe szerződött a Chelsea-től a Real Madridhoz. A Királyiaknál azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, köszönhetően többek között a rengeteg sérülésének is. 2023-ban távozott, így négy évet töltött együtt a klubnál Viníciusszal. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0