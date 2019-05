Eden Hazard is a Chelsea új mezében feszít

A közzétette a következő idényben használatos hazai szerelését.

Természetesen a Nike által tervezett friss kollekcióban is a kék és a fehér színek dominálnak.

Ami viszont ennél érdekesebb, hogy a Real Madriddal hétről-hétre szóba hozott Eden Hazard is a „modellek” közt szerepel, ami inkább azt sugallja, hogy a belga továbbra is a Stamford Bridge-en tervezi a jövőjét.

Persze ez is csak feltételezés, hiszen a május 12-én záruló Premier League-et követő átigazolási időszakban bármi megtörténhet, és Hazard még hivatalosan a Chelsea játékosa, azaz elég fura lett volna, ha nem szerepelne a mostani fotókon.

A Kékekre nagy feladat vár, hiszen ma este az Eintracht Frankfurt otthonában lépnek pályára az elődöntőjében.

