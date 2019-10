Eb-selejtező: Az azeriek elleni meccsre megtelik gyerekekkel a Groupama Aréna

Mégis lesznek nézők a magyar válogatott mérkőzésén.

A magyar válogatott vasárnapi, Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőjén mintegy 15 ezer gyermek buzdíthatja a csapatot, számolt be róla az mlsz.hu.

Miután az UEFA Fellebbviteli Bizottsága helyben hagyta a korábbi zártkapus döntést, a Magyar Labdarúgó Szövetség élt az UEFA által biztosított lehetőséggel, és 14 éven aluli gyerekek számára lehetővé tette, hogy a helyszínen szurkoljanak a magyar válogatottnak az Azerbajdzsán elleni Eb-selejtezőn.

A klubok, iskolák, intézmények részéről jelentős érdeklődés mutatkozott a lehetőség iránt, öt nap alatt 15 ezer gyermek jelentkezését regisztrálták a gyerekjegy.mlsz.hu oldalon, és kedd délutánra megteltek a rendelkezésre álló helyek a stadionban.

Ezt követően újabb jelentkezéseket nem tudtak fogadni, a jelentkezési adatlapon megadott kapcsolattartókat e-mailen értesítették a részletekről.

Tekintettel a különleges helyzetre, a vasárnapi meccsen a szokásosnál korábban kinyitják a stadion kapuit, hogy a vidékről érkező csoportok is kényelmesen át tudják venni a jegyeiket, és be tudjanak lépni a stadionba. A stadion kerengőjén játékokkal és egyéb programokkal várják a fiatal szurkolókkal, és a büfék is különleges menüvel készülnek a gyerekek igényeire.

