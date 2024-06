Eb 2024: Wayne Rooney megtalálta a dögunalmas meccsekért felelős személyt

Az angol válogatott és a Manchester United legendája szerint mindenről Pep Guardiola tehet.

Az angol válogatott és a Manchester United legendája, Wayne Rooney – aki a BBC szakkomentátoraként dolgozik a németországi kontinensviadalon – Pep Guardiolát okolta a 2024-es Európa-bajnokság azért, hogy jó pár topcsapat mutatott be olyan – mondjuk ki: csapnivaló – játékot, ami finoman szólva sem nyűgözte le a nagyérdeműt.

A MU egykori támadója szerint azért volt néhány találkozó jóformán nézhetetlen, mert még a kreatív játékosok is keveset vállaltak, inkább a biztonsági focira, a labdatartásra törekedtek – ezzel az általa később nevén is nevezett katalán tréner védjegyére, a „tiki-taka” filozófiára utalt.





Az angol válogatott és a Vörös Ördögök legendája, Wayne Rooney – aki a Plymouth szakvezetői tisztét is betölti – úgy véli, hogy a Manchester City menedzsere, Pep Guardiola okolható a nemzetközi futball játékmódjának megváltozásáért.

„Nem feltétlenül a gólszerzés, hanem sokkal inkább a labdabirtoklás áll a fókuszban. Ez nemcsak Angliára jellemző, hanem például Belgiumra és Hollandiára is. Úgy tűnik, ez az a rendszer, amit majd’ minden topcsapat játszik. Nézzük csak meg Jérémy Dokut, akinek hiába vannak meg a remek képességei, nem is próbál betörni a büntetőterületre, hogy onnan eresszen meg egy-egy lövést! A hangsúly a helyezkedésen van, mert minden csapat a tökéletes gólt szeretné megszerezni. Szerintem ez Pep hibája! Ő hozta be, ő terjesztette el ezt a felfogást” – nevezte meg a felelőst a MU korábbi támadója a Sport Bible beszámolója szerint.

Rooney odaszúrása magyarázatot adhat arra, miért szenvedett az Eb csoportkörében a gólszerzéssel több, akár a végső győzelemre is esélyesnek tartott csapat. Belgium és Franciaország például mindössze kétszer köszönt be a három meccsén, ami azt eredményezte, hogy egyikük sem tudta megnyerni a számára kijelölt négyest. Anglia ugyan a C-csoport élén végzett, de ő sem jutott két találat felé, a mutatott játékától pedig egyáltalán nem voltak elájulva a szurkolói, sőt: a játékosokat kifütyülték, a szövetségi kapitányt pedig söröspoharakkal dobálták meg.

Rooney úgy véli, mindennek az az oka, hogy szövetségi kapitányok megpróbálják lemásolni azt a labdabirtokláson alapuló domináns játékot, amit a Manchester City bemutat Pep Guardiola irányításával.

A katalán tréner a manchesteri klubnál eltöltött eddigi nyolc éve alatt hat Premier League-címet, egy Bajnokok Ligáját, két FA-kupát és négy Angol Ligakupát nyert. Anglia előtt Spanyolországban és Németországban aratott sikereket, a Barcelonával, illetve és a Bayern Münchennel.