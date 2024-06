Eb 2024: totális kiütés a nyitányon, a németek esélyt sem adtak a skótoknak

Németország 5–1-re nyert – soha senki nem aratott még ekkora győzelmet a kontinenstorna nyitómeccsén.

A házigazda német válogatott 5–1-re legyőzte az egy félidőn át emberhátrányban játszó skót csapatot a 17. labdarúgó Európa-bajnokság pénteki, müncheni nyitómérkőzésén, a magyar érdekeltségű A csoportban.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően jelentős német mezőnyfölénnyel indult a kontinensviadal első összecsapása, a korai vezetés pedig még magabiztosabbá tette a pontosan futballozó hazaiakat, akik a skótok tömörülése ellenére többször is gyorsan átjátszották a középpályát.

Még húsz perc sem telt el, mire – az MTI beszámolója szerint – Wirtz és Musiala a német válogatott történetének két legfiatalabb Eb-gólszerzője lett (21 év és 42 napos, illetve 21 év és 109 napos).

A 10. minutumban már első helyzetét gólra váltotta a Natinalelf: Kroos a félpályától ívelte ki a labdát a jobb szélre, Kimmich középre passzolt, Wirtz pedig 17 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, Gunn csak belekapni tudott (1–0).

Kilenc perc elteltével Gündogan passzával Havertz ugrott ki jó ütemben a bal oldalon, egy higgadt csel után a tizenhatoson belül Musiala elé tálalt, aki egy testcsel után 12 méterről, nagy erővel a jobb felső sarokba lőtt (2–0).

Ezzel azonban nem volt még nem volt vége a félidőben… Az első játékrész hajrájában a második büntetőgyanús német helyzet videózása tizenegyest és emberelőnyt ért: Porteous csúszott rá az öt és felesnél Gündogan lábára, ezért kiállította őt a játékvezető.

A büntetőt a 45+1. percben Havertz végezte el, aki megtorpant, majd jobbra lőtte a labdát, miközben a skót kapus, Gunn balra dőlt el (3-0).

Azzal pedig, hogy a szünetig háromgólos előnybe, ráadásul létszámfölénybe került a játék valamennyi szegmensében riválisa fölé kerekedő német együttes, eldőlt a három pont sorsa.

A türelmes, pontos játék a fordulást követően is helyzetek sorát eredményezte a vendéglátók előtt, az átlövéseik ugyan nem hoztak eredményt, ám így is növelni tudták előnyüket és még lesgólt is szereztek.

A 68 minutumban a 16-oson belül Gündogant szerelő skót védőről pattant a labda az öt perce pályán lévő Füllkrug elé, aki 15 méterről nagy erővel lőtte ki a bal felső sarkot (4–0).

A hajrában a találkozót kapura tartó kísérlet nélkül záró Skócia öngóllal szépített, a 87. percben balról érkező beívelés után német és skót játékos is hozzáért a labádhoz a tizenhatoson belül, aztán a menteni igyekvő Rüdiger a saját kapujába fejelt (4–1).

Németország magabiztos győzelmét azonban nem veszélyeztette semmi, sőt a csereként beállt Can a négygólos különbség visszaállításáról is gondoskodott a 93. minutumban, amikor 19 méterről, szemből pontosan vette célba a bal alsó sarkot (5–1).

A kontinensviadalok történetében ez volt a legnagyobb különbségű győzelem nyitóösszecsapáson.

A Nationalelf szerdán Magyarországgal találkozik Stuttgartban.

Európa-bajnokság, 1. forduló, A csoport:

Németország-Skócia 5-1 (3-0)

München, 66 ezer néző, v.: Turpin (francia)

gólszerzők: Wirtz (10.), Musiala (19.), Havertz (45+1. - tizenegyesből), Füllkrug (68.), Can (93.), illetve Rüdiger (87., öngól)

Németország: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (Gross, a szünetben), Kroos (Can, 80.) - Musiala (Müller, 74.), Gündogan, Wirtz (Sané, 63.) - Havertz (Füllkrug, 63.)

Skócia: Gunn - Hendry, Porteous, Tierney (McKenna, 77.)- Ralston, McTominay, McGregor (Gilmour, 67.), Robertson - McGinn (McLean, 67.), Adams (Hanley, a szünetben), Christie (Shankland, 82.)