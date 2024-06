Eb 2024: mégis a svájciak javára válhat a szörnyű edzőpálya?

A hazai pálya hátránya… A német tartanak a frankfurti stadion katasztrofális állapotban lévő gyepszőnyegétől.

Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya aggódik amiatt, hogy a játékosok súlyosan megsérülnek vasárnap Frankfurtban a katasztrofális állapotban lévő gyepszőnyegen.

Németország és Svájc mérkőzésén a csoportelsőség a tét az A jelű négyes záró fordulójában.





Vihar és eső várható Frankfurtban vasárnap az előrejelzés szerint, és a stadion gyepszőnyege már így is borzalmas állapotban van. Novemberben két NFL-mérkőzést rendeztek rajta, és az időjárási körülmények is rontottak a helyzeten.

Az eddigi két Európa-bajnoki meccset zárt tetők alatt bonyolították le a Deutsche Bank Park nevű arénában, ahol Belgium 1–0-ra kikapott Szlovákiától, Anglia pedig 1–1-es döntetlent játszott Dániával.

„Elsősorban nem a meccs aggaszt, hanem az, hogy senki se sérüljön meg. Már a Dánia–Anglia mérkőzésen is volt két olyan jelenet, amikor Kyle Walker és Jude Bellingham súlyosan megsérülhetett volna. Az alacsonyabb futballistáknak kevésbé lehet probléma, hogy ilyen pályán kell játszani, de a nagyobb termetűeknek ez olyan, mintha télen nyári gumival autózna az ember. Nem örülnék, ha valaki emiatt dőlne ki hat hónapra. Ugyanakkor mindannyian játszottunk már ennél rosszabb pályán is, a külvárosi bajnokságokban is vannak jó meccsek, úgyhogy nem aggódom amiatt, hogy élvezhetetlen lesz a mérkőzés. A legfontosabb mégiscsak az, hogy tőlünk és a svájciaktól se sérüljön meg senki” – mondta az AP beszámolója szerint a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann.

A 36 éves szakvezető számára nem újdonság a gyepszőnyeg, amely hét hónappal ezelőtt két NFL-meccsre behozott hibrid felületet váltott fel. Aztán felújították a gyepet az Eintracht Frankfurt tavaszi meccseire. A stadion márciusban a német válogatottat is vendégül látta, a Hollandia ellen 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen.

Aznap este Nagelsmann „katasztrofálisnak” nevezte a pályát, szombaton pedig azt mondta, „nem sokat javult” a helyzet.

Svájc szövetségi kapitánya, Murat Yakin elviccelte a témát. Mint megírtuk, a svájci játékosok stuttgarti edzőbázisán is gyepproblémák adódtak. Az UEFA-nál benyújtott hivatalos panasz új pálya kialakításához vezetett a héten.

„Észrevetted, hogy egy hétig edzettünk egy szörnyű edzőpályán, és ez hasznos lehet számunkra” – mondta tréfásan német kollégája szavaira reagálva Yakin.

A frankfurti stadion összesen öt meccsnek ad otthont az Európa-bajnokságon. A házigazdák vasárnapi találkozója után szerdán a Szlovákia-Románia csoportmérkőzést, július elsején pedig az egyik nyolcaddöntőt fogadja.

Az UEFA-nak van tartalékban gyepszőnyeg-készlete, jellemzően Hollandiában. 2016-ban a franciaországi Lille-ben, 2008-ban pedig a svájci Bázelben kellett ezeket „bevetni” a kontinensviadal kellős közepén.