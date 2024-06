Eb 2024: egyórás késéssel érkezett meg a mérkőzésbe, beragadt a rajtnál a magyar válogatott

A magyar válogatott megkezdte a szereplését a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon, és az első meccsen Svájctól 3–1-es vereséget szenvedett.

Alapvetően a gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó-válogatott 3–1-es vereséget szenvedett szombaton a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának kölni mérkőzésén, a nyitófordulóban.

Az első félidőben végig fölényben futballozó ellenfél már a 12. percben vezetést szerzett Kwadwo Duah révén, majd közvetlenül a szünet előtt Michel Aebischer pontos lövésével megduplázta az előnyét. Térfélcserét követően Varga Barnabás ugyan a 66. percben szépített fejjel, de a hosszabbításban – egy újabb kapitális védelmi hibát kihasználva – a csereként beálló Breel Embolo lezárta a meccset.

A magyarok szerdán a házigazda és a pénteki nyitányon Skóciát 5–1-re legyőző németekkel csapnak össze Stuttgartban.

A kölni stadionban már bő félórával a mérkőzés kezdete előtt remek hangulat uralkodott, a magyar szurkolóknak kedveskedve például lejátszották Korda György legendás slágerét, a Reptér című számot, amelynek refrénjét egyemberként énekelte a közönség. Az MITI tudósítása szerint a meccs előtti rövid ceremónia során óriási üdvrivalgás fogadta, amikor a két ország hatalmas zászlaját kifeszítették a kapuk előtt.

A találkozót kissé idegesen kezdték a magyarok, ugyanis a svájci csapatnak – Lang elcsúszása után – már a negyedik percben helyzete volt, csakhogy Orbán az utolsó pillanatban berepülve blokkolni tudta Aebischer közeli lövését. Nem sokkal ezután a jobb oldalon is vezettek egy veszélyes akciót a svájciak.

Ahogy kicsit megnyugodtak Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai, máris volt magyar kapura lövés, de Sallai 20 méterről célt tévesztett Fiola jobb oldali megiramodása után. A bizonytalankodó magyar védelem újabb hibáját – Duah maradt teljesen üresen a 16-oson belül szemben a kapuval – már kihasználta a rivális, amely így korán vezetést szerzett.

Aebischer remek ütemben ugratta ki a gólszerzőt, aki 10 méterről, szemben a kapuval nem hibázott, Gulácsi mellett a jobb sarokba lőtt (1–0).

A továbbiakban is kifejezetten sok labdát vesztett a magyar védelem, Kerkez rossz passza után Vargas került ziccerbe, de Gulácsi hatalmas bravúrral hárított.

A hátsó alakzat gyengélkedése mellett támadójátékban sem mutatott sokat a magyar csapat, amelynek a labdatartás is komoly gondot okozott. A rivális gondolkodásban és játékban is sokkal gyorsabb volt, ezért futballozott végig fölényben a szünetig.

A magyarok nem is úszták meg egygólos hátránnyal ezt a periódust, mert Aebischer kilőtte a bal alsó sarkot. Az első találatnál az előkészítésben jeleskedő svájci a magyar 16-os előterében kapta a labdát, tolt kettőt rajta, majd 20 méterről hajszálpontosan a bal alsó sarokba tekerte (2–0).

A mieinknek előtte volt egy lehetősége, amikor Szoboszlai bal oldali szabadrúgása után Orbán tisztán fejelhetett, de a labda pontosan Sommer kezébe szállt.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: Xhaka beadása üresen találta Duah-t, akinek lövését Gulácsi védte, majd az RB Leipzig hálóőre Vargas próbálkozását is vetődve hárította. Hiába voltak kétgólos előnyben a svájciak, eleinte így is többet birtokolták a labdát és irányították a játékot, a nemzeti együttes pedig akkor is csak elvétve jutott el Sommer kapujáig, ha támadhatott.

Az idő múlásával a rivális egyre inkább átengedte a területet és kontrákra rendezkedett be. A magyarok ekkor tudták először érdemben birtokolni a labdát a támadóharmadban, az első nagy helyzetre pedig majdnem 65 percet kellett várni, de Sallai pontos beadása után Varga centikkel a jobb felső sarok mellé fejelt.

A Ferencváros gólkirálya viszont másodszor már nem hibázott, így feléledtek a magyar remények. Szoboszlai bal oldali beadása után Varga a védőjét megelőzve 4 méterről a kapu bal oldalába fejelt (2–1).

A szépítő találat után ismét lendületesebben futballozott Svájc, volt is néhány lehetősége, viszont ekkor már a magyar akciók is ígéretesebbek voltak. A hajrában egyre nagyobb nyomást gyakorolt a magyar csapat az egyre nagyobb kedvvel futballozó Sallainak köszönhetően, de veszélyesek voltak a rivális kontrái is, ugyanakkor amikor csak tehették, sérülést szimulálva húzták az időt.

Az ötperces hosszabbításban egyenlítési lehetőség már nem volt, a svájciak viszont a két ziccerükből a másodikat kihasználva eldöntötték az összecsapást.

A 93. percben a svájci kapuskirúgást követően Fiola nem a labdát figyelte, Orbán pedig rosszul fejelt, így Embolo kiugrott, majd okosan átemelte a kapujából kimozduló, de így is tehetetlen Gulácsit (3-1).

A magyar csapat alapvetően az első félidei gyenge produkciója miatt maradt alul, de a szurkolók a lefújás után így is megtapsolták a válogatottat.

A csoport, 1. forduló:

Svájc-Magyarország 3-1 (2-0)

Köln, RheinEnergie Stadion, 41 676 néző, v.: Slavko Vincic (szlovén)

gólszerzők: Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (93.), illetve Varga (66.)

Svájc: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer (Stergiou, 68.), Freuler (Sierro, 86.), Xhaka, Ndoye (Rieder, 86.) - Aebischer, Vargas (Embolo, 74.) - Duah (Amdouni, 68.)

Magyarország: Gulácsi - Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai (Dárdai, 79.) - Fiola, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Schäfer, Kerkez (Ádám, 79.) - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

