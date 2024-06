Eb 2024: bocsánatot kért a BBC, amiért visszajátszották a tévében Varga Barnabás horrorsérülését

Kiderült, hogy az UEFA miatt kellett megismételni a megrázó képsorokat.

Brit nézők milliói háborodtak fel azon, hogy a BBC visszajátszotta Varga Barnabás horrorsérülését a tévében. A csatorna bocsánatot kért és arra is magyarázatot adott, hogy miért ismételték meg a megrázó felvételeket.









Mint ismert, a magyar csatár a skót válogatott elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen ütközött Angus Gunn kapussal. Varga Barnabásnak több csont is eltört az arcába, a stadionból a kórházba szállították, hétfőn pedig megműtötték.

Az ütközés után a futballista a földre zuhant, ahol mozdulatlanul hevert, egy időre az eszméletét is elvesztette. Csapattársai azonnal hívták az orvosi stábot, akik az UEFA-n kívül szinte mindenki szerint lassan értek be a pályára. Később a hordágyat szállító csapat sem sietett be a játéktérre, mivel a bíró nem jelezte nekik, hogy a pályára léphetnek.

A játékvezető ugyanis ekkor a VAR-szobával kommunikált, hogy történt-e szabálytalanság, amiért tizenegyest kellene-e ítélni. Mivel az esetet a videóbíró visszanézte, ezért a BBC is újra lejátszotta a televízióban az esetet, amivel az Express beszámolója szerint súlyos szabálysértést követett el.

A 2021-es Európa-bajnokság után ugyanis hoztak egy szabályt arról, hogy a hasonlóan felkavaró eseteket nem lehet visszajátszani a tévében, hogy a közönség ne lássa a játékosok szenvedését.

Az előírást a dán válogatott középpályása, Christian Eriksen esete „ihlette”, akinek a három évvel ezelőtti tornán meccs közben megállt a szíve. Az életét végül megmentették, de sok nézőt felkavartak a tévében látható képsorok.

A BBC nézői a Varga Barnabásról készült képsorok láttán felháborodott üzenetekkel kezdték el bombázni a csatorna közösségi média oldalait.

Gabby Logan műsorvezető végül elnézést kért és a csatorna nevében mielőbbi felépülést kívánt a magyar csatárnak. A szörnyű jelenet visszajátszását azzal magyarázta: az UEFA protokollja szerint a VAR vizsgálatok alatt a lehetséges szabálytalanságokat vissza kell játszani, hogy a nézők tisztában legyenek a játékvezetői ítéletek hátterével.

A tévés szerint maga a stáb is meglepődött, amikor az UEFA az eset visszajátszását kérte, és amint csak lehetett, nagytotálra váltották a képet.