Eb 2024: biciklizés közben törte össze magát az Európa-bajnokságon szereplő angol futballista

Nem szép a látvány, de elsősorban a büszkesége sérült meg Anthony Gordonnak…

Csúnya prezúrral az állán, horzsolással, valamint kisebb-nagyobb sebekkel a térdén, a kezén és az ujjain jelent meg az angol válogatott csütörtöki edzésén Anthony Gordon.

A Newcastle United szélsője szerdán, a Háromoroszlánosok regenerációs napján biciklis balesetet szenvedett – de a beszámolók szerint elsősorban a büszkesége sérült meg…





A Newcastle szélsője kései csereként debütált az idei Európa-bajnokságon Anglia keddi, Szlovénia elleni 0–0-s döntetlenjén, öt percet kapott a meccsen. Bár ez az eredmény azt jelentette, hogy a C-csoport élén végeztek, a végső győzelemre is esélyesnek tartott Háromoroszlánosok a mutatott játékukkal továbbra sem hallgattatták el kritikusaikat. Sőt… Teljesítményük láttán a játékosokat kifütyülték, a szövetségi kapitányt pedig söröspoharakkal dobálták meg az angol szurkolók.

Mindenkinek jól jött tehát a szerdai lazább, regenerációs nap, amelynek részeként a válogatott több játékosa is kerékpárra pattant a blankenhaini táborban. Köztük volt Gordon is, aki nagyot bukott a biciklivel. Bár nyomokat hagyott rajta az esés, de így is szerencséje volt, hiszen nem kellett rajta semmit sem gipszelni vagy összevarrni. Ennek megfelelően másnap teljes értékű edzésmunkát végzett.

A Guardian beszámolója szerint válogatottbeli csapattársa, Marc Guéhi azt mondta az újságíróknak, hogy a szerencsétlenség után ugyan az élcelődések céltáblájává vált, de lényegében rendben van a 23 éves futballista.

„A fiúk elmentek biciklizni, én nem voltam velük. Amikor visszaértek, beszéltem ugyan hozzá, de nem figyeltem rá. Aztán megfordult és megláttam azt a jókora horzsolást az állán... De minden rendben. Kicsit viccelődtünk vele a táborban, de jól van” – tette hozzá a Crystal Palace védője.

Mindez akkor történt, amikor a Manchester City sztárja, Phil Foden harmadik gyermeke születése miatt ideiglenesen elhagyta a válogatottat. A 24 esztendős játékosnak péntek reggelre kell visszatérnie a kerethez.

Anglia vasárnap Szlovákiával találkozik a nyolcaddöntőben, Gelsenkirchenben.