Eb 2024: az UEFA szerint sem hiba, sem késedelem nem történt Varga Barnabás ellátásánál

Milliók látták másképp… – köztük például a mentősként futballmérkőzéseken is dolgozó Zacher Gábor.

Varga Barnabás, a magyar válogatott játékosa súlyos sérülést szenvedett a skót–magyar Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, több arccsontja eltört.

A UEFA szerint a stuttgarti stadion egészségügyi személyzete késedelem nélkül és szakszerűen avatkozott be.

A helyszínen és a képernyők előtt milliók látták ezt másként… – köztük a téma szakértője is.









Mint ismert, Varga Barnabásnak a vasárnapi Skócia-Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzésen több arccsontja eltört, amikor összeütközött a skót kapussal. A Ferencváros csatárát hétfőn megműtötték, legkorábban szerdán engedhetik ki a kórházból.

A stadionban azonban azonban sokak szerint meglehetősen lassan érkezett a segítség a földön fekvő támadóhoz, aki egy időre az eszméletét is elvesztette. A magyar játékosoknak kellett sürgetnie az egészségügyi személyzet tagjait és a Vargát eltakaró leplet tartó segítőket. Később a hordágyat is jószerivel Szoboszlaiék vitték a pályára.

Az eset Jürgen Klopp, a Liverpool leköszönt menedzserének rajongói oldalán sem maradt szó nélkül.

„Hatalmas tisztelet Szoboszlai Dominiknak, aki odasprintelt az egészségügyi személyzethez, fogta a hordágyat, és csapattársához, Varga Barnabáshoz sietett” – olvasható a Facebook-bejegyzésben.

A sokak által toxikológusként ismert, de mentősként futballmérkőzéseken is dolgozó Zacher Gábor szerint Varga sérülésénél óriásit hibázott az egészségügyi személyzet, hasonló esetekben az orvosnak akkor is be kell rohannia a játékoshoz a pályára, ha a játékvezető nem állítja meg a játékot, mert a focista életénél semmi sem lehet fontosabb. A hordágycsapatnak kutya kötelessége lett volna egyből elindulni.

„Ültem a tévé előtt, és azt mondtam, hogy ilyen csak a mesében van… Mert itt a focista életéről van szó… Ilyenkor nem számít, hogy éppen zajlik a játék. Ott vagyunk a beteg mellett, elkezdjük a munkát. Ilyenkor mi orvosok vagyunk, és tökmindegy, hogy ez épp egy stadion, százezer nézővel. Úgy gondolom, hogy óriásit hibázott a beindulással az orvosi személyzet” – mondta az rtl.hu-nak Zacher, aki arról is beszélt, mennyi mindent kell magával cipelnie a pályára szaladó orvosi személyzetnek.

„Ilyenkor legalább egy húszkilós hátizsák, egy tizenöt kilós defibrillátor és a legalább tizenöt kilós orvosi táska van velünk. És a hordozható hordágy, a nyakrögzítő. A felszerelésünk mindent egybevetve nagyjából hetven-nyolcvan kiló. És így kell futva megtennünk a távolságot. Aki ezt nem bírja, ne csinálja!” – tette hozzá.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szerint azonban „szakszerű volt a koordináció a helyszínen lévő összes egészségügyi személyzet között, és minden a vonatkozó egészségügyi eljárásoknak megfelelően történt. Nem volt késedelem a játékos kezelésében és segítésében.”

Az UEFA a Telex megkeresésére azt írta, hogy Varga fejsérülése után „15 másodpercen belül megtörtént a csapatorvos beavatkozása, majd azonnal követte őt a második számú stadionorvos, hogy elvégezzék a sérülés első értékelését, és megfelelő kezelést biztosítsanak a szokásos orvosi eljárásoknak megfelelően”. A szövetség szerint a pálya melletti mentőcsapat is a protokollt követte, „azonnal megérkeztek a hordágyakkal, amint az orvosok kérték a beavatkozásukat, hogy a játékost azonnal kórházba szállítsák”.