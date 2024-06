Eb 2024: átok sújtja a belgák csatárát? Háromszor talált a kapuba, de nulla gólnál jár

Romelu Lukaku-VAR 0–3.

Keresve sem találnánk balszerencsésebb játékost az idei Európa-bajnokságon Romelu Lukakunál: a belgák csatárától két meccsen három gólt vettek el VAR-vizsgálat után.





Romelu Lukaku úgy érkezett az Európa-bajnokságra, hogy a selejtezősorozatban tizennégy gólt szerzett, többet, mint bárki más valaha. A németországi tornán viszont egyelőre nulla találat szerepel a neve mellett – nem kis részben a videóbíró-rendszer miatt...

A Szlovákia elleni első mérkőzésen – amelyet 1–0-ra elveszített Belgium – kétszer is beköszönt az AS Roma csatára, mindhiába, hiszen a hármas sípszót követően úgy vonult be a történelembe, mint az első játékos, akitől egyetlen meccsen két gólt is elvettek VAR-vizsgálat után a kontinensviadalon. Az 56. percben előbb lesről talált a hálóba, majd félóra múlva pedig csapattársa kezezése miatt sztornózták a találatát. Ha valamelyiket megadják, Belgium minimum egyenlített volna és könnyen lehet, hogy mostanra már továbbjutónak mondhatná magát – így viszont az utolsó fordulóra maradt, hogy kiharcolja a nyolcaddöntőbe jutást.

Merthogy a második, Románia elleni találkozót szombaton 2–0-ra megnyerték a belgák – ám a 31 éves támadó pechszeriája folytatódott. A 63. percben Kevin de Bruyne ugratta ki Lukakut a leshatáron, a belgák tízese higgadtan passzolt a kapufa mellé, a VAR viszont ismét kitolt vele: les…! A felvételeken jól látható volt, hogy millimétereken múlott a szituáció, ennyivel lógott túl a kritikus vonalon testének három pontja, a válla, a térde és a lábujja.

A balszerencsés csatár ezt leszámítva jó mérkőzést játszott, ötször vette célba a kaput, gólpasszt adott Youri Tielemansnak, de a második, mindent eldöntő találatból is kulcsszerepet vállalt.

Nem véletlenül vette őt védelmébe csapattársa, de Bruyne.

„Lukaku nagyszerű meccset játszott. Önzetlen volt, mindenki láthatta, hogyan készítette le a labdát Tielemansnak. Szerintem kiváló tornája van” – idézte a Manchester City középpályását az UEFA hivatalos honlapja.

Az E csoport utolsó meccsén – ahol mind a négy csapat egyformán három ponttal rendelkezik – Ukrajnával találkozik Belgium, Romelu Lukaku számára ezen az összecsapáson még biztosan lesz lehetőség, hogy csillapítsa a gólszomját.

Ha kicsit nagyobb szerencséje lett volna, az AS Roma csatára vezetné a góllövőlistát, hiszen a három éllovas – a grúz Mikautadze, a német Musiala és a szlovák Schranz – egyaránt két-két találatnál jár.