Dzsudzsák: Nem érzem magam 35 évesnek

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Elkérte, majd meg is kapta Dzsudzsák Balázs mezét a Debrecen-Ferencváros mérkőzés után egy fiatal drukker, aki később megható levélben mondott köszönetet példaképének. A történet igencsak meghatotta a DIGI Sport híradójának nyilatkozó, a 35. születésnapját ma ünneplő Loki csapatkapitányát.

"Kézzel írt egy levelet, amit egyébként meg is mutatott, eljuttatták nekünk, és arra ráírta, nagyon szépen köszöni, hogy odaadtam a mezem, ezzel teljesült minden álma, és már nem is vágyik Ronaldo mezére. Nagyon megható és jó érzés volt, ezek azok a pillanatok, amelyek nagyon emlékezetessé teszik a futballmeccseket” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Dzsudzsák Balázs.

Dzsudzsák egyáltalán nem bánta meg, hogy tavaly szeptemberben, az akkor még NB II-es Debrecenbe igazolt. „Nagyon jól érzem magam Debrecenben, nagyon jó az öltözőnk, abszolút minden tökéletes ahhoz, hogy az ember ki tudja hozni magából a maximumot és jól érezze magát. Egy percig sem bántam meg, hogy hazatértem. A teljesítményünk hagy némi kívánnivalót maga után. Kell egy fajta stabilitás, és ha ebben előre tudunk lépni, akkor a tavaszunk sokkal nyugodtabb és sikeresebb lesz.”

A futballista jelenlegi megítélése nem egyértelmű, pedig a számok szerint jól teljesít: 15 meccsen 6 gólig és hét gólpasszig jutott, ráadásul a Nemzeti Sport osztályzatai alapján ő volt az ősz második legjobb NB I-es mezőnyjátékosa. „Fontosabb most a csapat teljesítménye, nyilván az, hogy hozzá tudok ehhez járulni számokban, amivel a csapat sikeres tud lenni, az nagyon boldoggá tesz. Nekem is vannak célkitűzéseim, egyelőre jó úton haladok saját magammal szemben, minden idénynek úgy megyek neki, hogy vannak számok, amelyeket szeretnék elérni.”

A Debrecen válogatott védője, Ferenczi János így beszélt Dzsudzsákról: „Nekem gyerekkori példaképem, én debreceniként rajta nőttem fel, szedtem neki labdát. Nagy szó, hogy most itt van a csapatban, az öltözőben nagyon fontos karakter.”

„Élmény vele játszani, nagyon sok mindent át tud adni a fiataloknak és nekünk is, akik idősebbek – azt a mentalitást, azt a játéktudást, amivel ő rendelkezik. Hihetetlen, amit nyújtani tud még ebben a korban is” – jegyezte meg Tischler Patrik.

Dzsudzsák december 23-án, azaz most csütörtökön ünnepli a 35. születésnapját. „Abszolút nem érzem magam 35 évesnek, nyilván kimondani sok, vagy mondhatom, hogy furcsa, de abszolút nem érzem magam annyinak. Sőt, azt mondom, ha jó közegben van az ember, és jó emberekkel veszi magát körbe, akkor abszolút azt érzi, hogy közéjük tartozik, a mi öltözőnk pedig eléggé fiatal, a fiatalok pedig húznak magukkal. Szóval tényleg csak a szám, a 35 az, amit picit zavaró kimondani, de ez van.”

Arról, hogy jelenleg mit gondol a válogatottságról, csak röviden beszélt, a saját pályafutására viszont már most is örömmel tekint vissza. „Ha hívnak, megyek, ha nem hívnak, azt is el tudtam már az elmúlt két évben fogadni. 108-szor már ott voltam, ezt rajtam kívül még Király Gabi tehette meg. Úgyhogy, ha valakinek, akkor nekem biztosan nem kell senki felé elszámolnom. Ezt a karriert szívesen megosztanám bárkivel, tiszta lelkiismerettel.”

Forrás: DIGI Sport / Sport 24

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Fenerbahce-Malatyaspor bajnokin a hazai győzelem 1.35, a döntetlen 4.60, míg a vendég siker 8.50-szeres szorzót fizet. (x)