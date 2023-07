Dzsudzsák Balázsékra a Rapid Wien várhat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyedül a Debreceni VSC kapott konkrét ellenfelet a labdarúgó Konferencia-liga selejtező harmadik fordulójának hétfői sorsolásán: amennyiben a Dzsudzsák Balázs fémjelezte hajdúsági együttes sikerrel veszi az örmény Alaskert elleni második kört, akkor az osztrák Rapid Wiennel csap össze.

Azt már korábban megírtuk, hogy a Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szűkítette a lehetséges ellenfelek listáját, akikkel a magyar csapatok találkozhatnak a harmadik körben, most pedig már a lehetséges riválisok kiléte is körvonalazódik, sőt, a Loki esetében a Rapid Wien személyében konkretizálódott is.

Az MTI beszámolója szerint a négy magyar csapat közül a Bajnokok Ligájából átkerült Ferencvárosnak lesz a legkönnyebb feladata, ha túljut az ír Shamrock Roversen, ugyanis a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi párharcának továbbjutójával találkozik a folytatásban.

A nyoni sorsolás alapján sokkal nehezebb ellenfél várhat a Kecskeméti TE és a ZTE FC csapatára: a bajnoki ezüstérmes lila-fehérek a holland Twentével vagy a svéd Hammarbyval küzdhetnek meg, ha túljutnak a lett Riga FC gárdáján, míg a kupagyőztes kék-fehérek következő riválisa a román CFR Cluj vagy a török Adana Demirspor lehet, amennyiben felülmúlják a horvát Osijeket.

A párharcok első mérkőzéseit augusztus 10-én rendezik meg, míg a visszavágók egy héttel később lesznek esedékesek.