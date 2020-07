Dzsudzsák Balázs szerződtetése nem pénz kérdés

Alapvetés, hogy mindenkit lehet szerződtetni, csak meg kell tudni fizetni. Ez nyilván igaz Dzsudzsák Balázsra is, akivel kapcsolatban elsőként írtuk meg, hogy tárgyal a Debrecennel és könnyen lehet, hogy az NB II-be kiesett nevelőegyesületében folytatja a pályafutását. És ez vélhetően nem is pénzkérdés.

Dzsudzsák Balázs mögött jelentős nemzetközi karrier van, amely Hollandiában a PSV Eindhovennél kezdődött és ezt követően jelentős mértékben a pénz határozta meg. Ha nem ez történt volna, akkor a ballábas játékos a PSV-től nem az orosz Anzsi Mahacskalához igazol, amelyet akkor éppen egy milliárdos rakott össze és szőtt nagy terveket. Ezek az elképzelések nem jöttek össze, de Dzsudzsák maradt az országban és a Dinamo Moszkva játékosa lett. Nem miatta, de nem sokkal később anyagi zűrbe keveredett a fővárosi csapat, innen pedig a játékos a török Bursasporba ment. Ez az egyetlen megmagyarázhatatlan átigazolás, hiszen nem is ismert és nem is gazdag csapat lett az új kenyéradó.

Ezt követte az arab kaland, amelynek első állomása az al-Vahda volt, majd jött az al-Ittihad és az al-Ain. Utóbbi csapatnál elnök kupát nyert a magyar szélső, akiről azonban az anyagi megszorítások és a légiósok számának korlátozása miatt lemond az együttes és akkor jöhet a .

Több csapat

Jól látható, hogy Dzsudzsák Balázs a pályafutása során több anyagilag kedvező megállapodást is köthetett, így számára nem pénz, hanem érzelmi kérdés a debreceni átigazolás. Ráadásul ennek a marketing értéke is jelentős lenne, hiszen a legjobb magyar játékos hazatérne és segítene a bajbajutott csapatán. Az pedig nyilvánvaló, hogy a DVSC is szívesen látná, bár egyelőre titkolóznak.

„Jelenleg nyilatkozatstop van a DVSC-nél, de a jövő héten sajtótájékoztatót tartok, ahol ennek az ügynek a részleteiről is beszélni fogok” – mondta a Borsnak Tőzsér Dániel.

Vagyis napokon belül kiderül, hogy miként alakul Dzsudzsák Balázs pályafutása. Úgy tudjuk, hogy a játékos szívesen menne a DVSC-be, ellenben a menedzsere olyan csapatban látná szívesen, amelyik nemzetközi kupában szerepel. Hallani a Fehérvár érdeklődéséről is, de ez nem újdonság, hiszen a piros-kékeket minden átigazolási időszakban összehozzák a futballistával.