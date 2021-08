Dzsudzsák Balázs: „Ilyen visszatérésről álmodik az ember”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Fordulatos meccset hozott a Honvéd–Debrecen találkozó, amelyen a hazaiak szereztek vezetést, de végül 4–1-re a vendégek nyertek. Az eredmény kialakulásában főszerepe volt a VAR-nak, Horváth Ferenc, a Honvéd vezetőedzője meg is emlékezetett erről az értékelésében.

„Nagyon jó első félidőt játszottunk, akár el is dönthettük volna a mérkőzést, meg tudtuk bontani a Debrecent, frissek voltunk és gyorsak. Ha szerzünk még egy gólt, akkor el is dönthettük volna a meccset. A második félidőről nehéz beszélni… Nagyon érdekes dolog ez a VAR. Ki dönti el, hogy mit néznek vissza? Klemenz első sárgáját, vagy a harmadik gól előtti helyzetet, hogy kint volt-e a labda, vagy sem, miért nem nézik vissza. Százéves tradíciót szednek szét ezzel az egésszel, ez ugyanannyit ad vissza, mint amennyit elvesz és teljesen mesterkélté teszi a labdarúgást. Ezt nemcsak a mai meccs miatt mondom, előtte is ez volt a véleményem, de most természetesen hatványozottan, mert a VAR miatt történtek velünk dolgok. A meccsen mindenki odatette magát, látni lehetett a csapaton, hogy jó formában vagyunk, mindenki megy előre és ez már egy másik Honvéd. A második félidőben azonban kiállítottak egy embert és egy tizenegyest is befújtak ellenünk, ezt nem volt könnyű feldolgozni. Nehéz a büntetőről beszélni, mert csak egy pillanatra láttam. A könyökét találta el a labda, ezért újta be a bíró és még ki is állította a játékost, nem feltétlenül igazságos ez a hatalmas büntetés.”

A másik oldalon Huszti Szabolcs érthetően boldogabban foglalta össze a látottakat.

„Két ellentétes félidőt produkáltunk, ha az első félidőben hármat rúg a Honvéd, egy szót se szólhattunk volna. Kicsit NB II-esen kezdtük a mérkőzést, néha pánikoltunk, de minden tiszteletem a csapaté, mert változtatni és fordítani tudott. A fejek a második félidőre átálltak az első osztályra, bátrabbak voltunk, rájuk mentünk, és összességében nagyon szép gólokat rúgtunk. Egy meccs nem mérvadó, dolgozunk tovább.”

A 14 év után újra NB I-es meccsen pályáralépő Dzsudzsák Balázs is széles mosollyal értékelt.

„Az első félidőben megilletődötten futballoztunk, csak szabadrúgásokból voltunk veszélyesek – mondta az M4Sportnak a játékos. – A második félidőre aztán váltottunk játékban és már az történt, amit szerettünk volna. Ennél szebb visszatérésről nem is álmodhattunk volna! Nem akarjuk azt mondani, hogy azonnal ide a bajnoki aranyérmet. Nagyon sokat kell még fejlődnünk, például mentalitásban is, hiszen az első félidő még nem volt jó. Nincs veszíteni valónk, mindig győzelemre szeretnénk játszani. Régen játszottam az NB I-ben teljesen más minden lett minden azóta. A csapat is teljesen más volt, mint most. Nem sokan várták tőlünk, hogy hátrányból fordítva négy gólt szerzünk. Büszke vagyok és ilyen visszatérésről álmodik az ember.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest a Puskás Akadémiát látja vendégül, a hazai siker 3,15-szörös pénzt fizet.