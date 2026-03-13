Goal.com
Dzsudzsák Balázs különleges góllal hangolt a keleti rangadóra + videó!

Különleges pillanattal tette emlékezetessé 200. NB I-es mérkőzését Dzsudzsák Balázs. A Debreceni VSC csapatkapitánya látványos szabadrúgásgólt szerzett a Kazincbarcika SC ellen. Erről a találatról és a hétvégi Nyíregyháza elleni rangadóról is elmondta véleményét.

A rutinos középpályás a klub hivatalos honlapján úgy nyilatkozott, hogy a szabadrúgás előtt több lehetőség is felmerült, hiszen a szakmai stáb mindig több variációval készül az ilyen helyzetekre. Végül azonban úgy döntött, közvetlenül kapura lövi a labdát.  

– Először az jutott eszembe, hogy legurítom, mert több variációval készülünk ezekre a szituációkra. A barcikai kapusról kevesebb információnk volt, de tudtuk, hogy ő nem a 200. meccsét játssza. Azt beszéltük meg, hogy talán meg lehet lepni – idézte fel a helyzetet Dzsudzsák.  

A játékos a pályán folyamatos szemkontaktust tartott csapattársaival, köztük Jancsó András és Demjén Patrik futballistákkal is, akik jelezték számára, hogy a sorfal mellett maradt egy kis hely.  

– Jelezték, hogy van egy labdányi rés, ahova el lehet csavarni a labdát. Sokan mondták utólag, hogy rosszul állt a sorfal, de azért azt a labdát el is kellett rúgni – tette hozzá a DVSC kapitánya.  

A 39 éves középpályás a jubileumi mérkőzésével komoly mérföldkőhöz érkezett: 200 NB I-es találkozón már 42 gólnál és 52 gólpassznál jár. Dzsudzsák azt is elárulta, számára sokszor legalább akkora örömet jelent egy gólpassz, mint egy találat, hiszen irányítóként fontos feladata, hogy helyzetbe hozza társait.  

A DVSC csapatkapitánya szerint a debreceni együttes mentálisan is sokat fejlődött a szezon során, ami a tabellán is meglátszik: a csapat stabilan a harmadik helyen áll. Dzsudzsák úgy véli, a keret ereje abban rejlik, hogy mindig akad valaki, aki a kulcspillanatban elő tud lépni.  

A következő feladat azonban már egy igazi presztízscsata lesz. A debreceniek szombaton este az ősi rivális Nyíregyháza Spartacus csapatát fogadják a bajnokságban. A találkozó iránt hatalmas az érdeklődés: a jegyeladások alapján több mint tízezer néző lehet a stadionban.  A DVSC játékosai már a városban is érzik a rangadó hangulatát.  

– Nagyon sok emberrel találkoztunk Debrecenben, mindenki azt mondta, ott lesz a meccsen és támogatni fog minket. Remélem, az őszi nyíregyházi mérkőzéshez hasonló magabiztos játékkal rukkolunk elő, és akkor a végeredmény is hasonló lehet – fogalmazott Dzsudzsák Balázs.  

A keleti rangadó nemcsak a rivalizálás miatt ígérkezik különlegesnek, hiszen a debreceniek szeretnék megtartani dobogós helyüket, miközben a szurkolók egy újabb emlékezetes estére készülnek a Nagyerdei Stadionban. 

A DVSC közösségi oldala készített egy összeállítást Dzsudzsák Balázs közelmúltban szerzett Loki-góljaiból:

Itt pedig Dzsudzsák Balázs első gólja látható a DVSC színeiben:


