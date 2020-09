Dzsudzsák Balázs: azért tértem vissza, hogy feljussunk, és ismét domináljunk az első osztályban

A DVSC hivatalosan is bemutatta Dzsudzsák Balázst egy nyilvános edzés keretein belül, aki elmondta, hogy nem levezetni jött vissza a cívisvárosba, hanem szeretné, hogy csapata ismét tényező legyen a magyar labdarúgásban.

„Szívből beszélek, hideg ráz a fogadtatástól. Nagyon örülök és tényleg mindenkinek köszönöm, hogy ez a pillanat eljöhetett. Nyírlugosról mertünk nagyot álmodni 33 évvel ezelőtt a szüleimmel. 12 év külföldi élet után, magyar- és holland bajnoki címmel, 108 válogatottsággal és az EB-vel a hátam mögött, ez a torta így lesz teljes, hogy visszatérjek azokhoz, akiknek a legtöbbet köszönhetek a szüleim után, Debrecenbe és bár nem akarok ennyire előrohanni, hogy it fejezzem be a pályafutásom”- mondta meghatódottan a balszélső.

Elmondta, hogy bár voltak külföldi ajánlatai, mégis Debrecent válaszotta, mert szerinte így lesz teljes a pályafutása.

„A menedzseremmel minden egyes átigazolási időszakban kitűzünk egy olyan időpontot, ameddig érdemes várni, ez most a szeptember 15. volt. Megmondom őszintén, volt egy komoly lengyel érdeklődő, és várhatnék még egy szaúdi és egy török ajánlatra. Törökországba egy nem top gárdához nem akartam csak azért eligazolni, hogy még külföldön játszhassak, míg a lengyel csapat várt rám, ráadásul jól is megy neki a bajnokságban, de a Debrecennel is folyamatosan tartottam a kapcsolatot és úgy döntöttem, mérlegelek. Mindent átbeszélve és meggondolva, a lehető legjobb választásnak bizonyult a Loki. A múltat nem kell bemutatnom és azt mondom, így teljes a karrierem. Innen mentem el tizenkét éve, itt lettem profi labdarúgó és válogatott, itt kaptam meg az alapjait a pályafutásomnak”- mondta Dzsudzsák a DVSC.hu-nak.

A jövőre is kitért, szerinte nem azért jött vissza a Lokihoz, hogy levezessen, igenis vannak tervei a csapattal.

„A nem NB II-BE való, azért jöttem, hogy segítsek a csapatnak, hogy visszajussunk az első osztályba. 12 évvel ezelőtt úgy mentem el innen, hogy bajnok- és kupagyőztes lettem, remélem ezt hamarosan a másodosztályban is sikerül elérnünk, utána pedig ismét domináljunk az elsőosztályban”- mondta a 33 éves futballista.