Dzsudzsák BalázsTUZSON TURJANYI / DVSC
C. Kovács Attila

Dzsudzsák Balázs újabb mérföldkőhöz érkezett, nem akárhogyan ünnepelte + videó

Dzsudzsák Balázs vasárnap a Kazincbarcika ellen játszotta 200. NB I-es bajnokiját (és egyben 200. debreceni mérkőzését is). A magyar válogatottsági rekorder a mérkőzésen egy látványos szabadrúgásgóllal ünnepelt, így ez a jubileum örökre emlékezetes marad számára. Mutatjuk, hogyan köszöntette a Debrecen Dzsudzsák Balázst.

A DVSC hivatalos Instagram-oldalán köszöntötte a jubiláló Dzsudzsák Balázst:

Dzsudzsák Balázs: túl a 200. NB I-es bajnokin

Csapatkapitányunk, Dzsudzsák Balázs vasárnap a Kazincbarcika ellen játszotta 200. NB I-es bajnokiját, természetesen mindet a DVSC színeiben prezentálta.

Válogatottsági csúcstartó klasszisunk egy ravasz és szép szabadrúgásgóllal tette emlékezetessé a 200. meccset, igaz, ez nem megy ritkaságszámba, hiszen összességében a magyar első osztályban már 42 gólnál és 52 gólpassznál jár, ami igencsak elismerésre méltó teljesítmény. Dzsudzsák Balázsnak szívből gratulálunk az újabb mérföldkőhöz!

A DVSC egyébként idegenben 3-0-ra nyert a Kazincbarcika ellen, Dzsudzsák Balázs a mérkőzés harmadik, egyben utolsó találatát szerezte. 

Dzsudzsák Balázs pazar szabadrúgásgólját 2:40-től találod meg az összefoglalóban:

