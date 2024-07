DVTK: érkezett a bosnyák válogatott hátvéd, távozott a csapat egyik legjobbja – HIVATALOS!

Sinisa Sanicanint a belgrádi Partizantól igazolta le a Diósgyőr.

Sinisa Sanicanin személyében 23-szoros bosnyák válogatott labdarúgót szerződtetett az NB I-ben érdekelt Diósgyőr.

A borsodi klub emellett a hivatalos honlapján azt is bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Bitok Stephennel.

A Diósgyőri VTK a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Sinisa Sanicanint. A védelem közepén és bal oldalán is bevethető 29 esztendős játékos már az ausztriai edzőtábor óta Vladimir Radenkovics edzéseit látogatja, és immár hivatalosan is a DVTK labdarúgójának mondhatja magát.

„Az ausztriai edzőtáborban kapcsolódtam be a felkészülésbe, és azt kell mondjam, nagyon jó közösségbe érkeztem. Jó játékosok vannak a csapatban, és a stáb is rendkívül felkészült, nagyszerű embereket ismertem meg abban a néhány napban, amit együtt dolgoztunk odakint. Nagyon szívélyesen fogadtak, ami megkönnyíti majd a beilleszkedést. Alig várom, hogy kezdetét vegye a bajnokság és tétmérkőzéseket játszunk, még van pár napunk, amit szeretnénk minden szempontból a legjobban kihasználni, hogy aztán a lehető legjobb eredményekkel örvendeztessük meg a szurkolóinkat” – mondta a klubhonlapnak Sanicanin.

A 190 centiméter magas védő a szülővárosában, Prijedorban kezdte pályafutását, majd 2015-től már hivatásos szerződéssel az FK Borac Banja Lukához csatlakozott. A karrierje többi részében a legtöbb idejét Szerbiában töltötte, ahol három idényen keresztül a belgrádi Partizanban játszott – innen szerezte meg most a miskolci gárda.

Sanicanin 2020. szeptember 4-én egy UEFA Nemzetek Ligája-mérkőzésen, Olaszország ellen debütált hazája felnőttválogatottjában, azóta további 22 alkalommal viselte a bosnyák nemzeti mezt.

„Nem maradt más lehetőségünk, mint szerződést bontani”

Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVTK és Bitok Stephen. A 2023 nyarán Diósgyőrbe érkező nigériai balhátvéd 31 bajnoki mérkőzésen 1 gólt szerzett, valamint kiosztott 6 gólpasszt, és 3 alkalommal a Magyar Kupában is pályára lépett.

„Stephen Bitok mindössze egy év alatt az egyik legjobb diósgyőri játékossá vált, aki jó játéka és sport iránt alázatos személyisége miatt méltán lett népszerű az öltözőben és a szurkolók körében, nem véletlenül keltette fel nyugat-európai klubok érdeklődését is. Ám most nem maradt más lehetőségünk, mint felbontani a szerződését, amit közös megegyezéssel tettünk meg. Az okokról nem kívánunk, és – azok személyes jellege miatt – nem is tudunk többet elmondani. Köszönjük az edzéseken elvégzett munkát, a közös győzelmeket, a klub nevében jó egészséget kívánok neki, és bármerre is vezet az útja, legyen sikeres! – búcsúzott a játékostól a klubhonlapon dr. Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója.

Bitok Stephen arról beszélt, büszke rá, hogy Diósgyőrben játszhatott:

„Szeretném megköszönni a szurkolóknak az állandó támogatásukat, és azt, hogy szívesen fogadtak és mindenben támogattak engem és a csapattársaim, hogy mindig a legjobbunkat nyújtsuk. Büszke vagyok rá, hogy Diósgyőrben futballozhattam. Köszönöm a vezetőségnek, hogy lehetőséget adtak számomra, hogy ebben a nagyszerű klubban futballozhassak. Az edzőknek és a klub dolgozóinak is köszönöm, hogy segítették a fejlődésemet a pályán és azon kívül egyaránt! Sok sikert kívánok a Diósgyőrnek!”

Egyébiránt nagy volt a „jövés-menés” szerdán a borsodi megyeszékhelyen: mint megírtuk, Mohammed Rharsalla személyében marokkói válogatott támadót is igazolt a DVTK.