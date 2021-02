DVSC: Kondás Elemér helyett Huszti Szabolcs lehet a vezetőedző

Bár továbbra is első helyen áll az NB II-ben a Debrecen, nem kérdés, hogy gödörben van a Debrecen. Az éllovas három idei meccséből csak a Siófok ellen tudott nyerni, míg a Szolnok és a Gyirmót ellen is kikapott. Információink szerint már az edzőváltásról is tárgyalnak: Huszti Szabolcs lehet a piros-fehérek új szakvezetője.

Kondás Elemér még az NB I-ben ült le a DVSC kispadjára, de nem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől. Az NB II-ben magabiztosan menetelt az együttes, de úgy tűnik, hogy most megrekedt.

A klub sportigazgatója Tőzsér Dániel kiváló kapcsolatot ápol egykori játékostársával a fél évvel ezelőtt visszavonult Huszti Szabolccsal és a hírek szerint a korábbi válogatott labdarúgó, aki itthon és Németországban is játszott meg is kaphatja a piros-fehérek kispadját.

A DVSC legközelebb a Szegedhez utazik, majd hazai környezetben fogadja a Vasast.

