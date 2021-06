DVSC: Bódi és Ugrai hosszabbított, Dzsudzsákkal is közel a megegyezés

Bódi Ádám és Ugrai Roland is aláírták új szerződésüket a Debrecennél, és Dzsudzsák Balázzsal is jól haladnak a klub tárgyalásai.

Regisztrálok ingyen és építem a nyerő szériámat a nagy nyereményekért!

Péntek délután a Debrecen sportigazgatója, Tőzsér Dániel sajtótájékoztatót tartott, ahol több jó hírrel szolgálhatott a DVSC szurkolóinak. Tőzsér elmondta, hogy Bódi Ádám további 3 évre kötelezte el magát a klubhoz. A középpályás az elmúlt szezonban 11 gólt szerzett és 10 gólpasszt osztott ki és a dvsc.hunak azt nyilatkozta, hogy noha több ajánlata is volt, boldog, hogy újra az NB I-ben segítheti legjobb tudásával a Lokit.

Debrecenben marad Ugrai Roland is, a volt válogatott támadó tavasszal érkezett Debrecenbe, és rögtön góllal és gólpasszal mutatkozott be. Ugrai 1+2 évre írt alá a DVSC-hez. A 28 éves játékos elmondta, hogy egyszerre örömteli és megtisztelő számára, hogy továbbra is marad a civis városban.

Marko Nikolics után meg van a Loki második nyári igazolása is, Soltész Dominik Honvéd akadémiájáról érkezett. A 20 éves támadó középpályás hatalmas tehetségnek számít, az elmúlt két szezonban kölcsönben az Ajkában szerepelt, 24 mérkőzésen 4 gólt lőtt és 7 gólpasszt osztott ki.

Tőzsér a sajtótájékoztatón beszélt Dzsudzsák Balázs jövőjéről is, a sportvezető szerint a csapatkapitány közel áll a szerződés hosszabbításhoz.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar-francia meccsen a magyarok sikere 11,50-szeres pénzt hozhat.