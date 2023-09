Durva...! Három meccs után kirúgták a DAC korábbi játékosát

„Nem kívánunk neki jót a jövőben, de biztosan emlékezni fogunk rá” – áll a görög klub hivatalos közleményében.

„Nem kívánunk neki jót a jövőben...” – ezen szavak kíséretében menesztette három mérkőzés után görög klubja a Dunaszerdahely korábbi játékosát, Dominik Kružliakot.

A most 27 esztendős védő, Dominik Kružliak 2019-ben a Rózsahegy csapatától csatlakozott a DAC-hoz, ahol az egyik kulcsember lett. Az előző szezonban 25 bajnokin lépett pályára és két gólt szerzett, míg összességében 105 bajnokin szerepelt sárga-kékben, és ezalatt hét gól a mérlege. A DAC történelmének első labdarúgójaként több mint 1200 percet játszott le az európai kupasorozatokban, hosszú ideig a dunaszerdahelyiek csapatkapitányi karszalagját is viselhette, hiszen Kalmár Zsolt távollétében helyettesként ő töltötte be ezt a szerepet.

Idén júliusban, szerződése lejártával, közös megegyezéssel távozott Dunaszerdahelyről és – amint azt a felvidéki sportolunk.sk megírta – pályafutása során először légióskodásra adta a fejét, Görögországba, a PAE Voloszhoz igazolt.

A szlovák játékos az első két fordulóban kezdett a Lamia és a Panathinaikosz ellen, azonban mindkét mérkőzésen sárga lapot kapott. Görög hírek szerint Konstantinos Bratsos vezetőedző már ekkor elégedetlen volt a teljesítményével, a harmadik bajnokin aztán végképp megpecsételődött Kružliak sorsa: az AEK Athén ellen a félidőben lépett pályára, majd 2–2-es állásnál a hosszabbításban kézzel ért labdához, a játékvezető ezért büntetőt ítélt, amit az athéniak értékesítettek és ezzel megnyerték a meccset.

A Volosz három fordulót követően nyeretlen a görög Superligában, és eddig csupán egy pontot szerzett.

A klubvezetők türelme elfogyott és menesztették a hátvédet, akinek a játékjogát egyébként 600 ezer euróra becsüli a Transfermarkt. A döntést sajátos hangvételű közleményben tudatták a nagyvilággal:

„A PAE Volosz bejelenti Dominik Kružliakkal kötött szerződésének közös megegyezéssel történő felbontását. Nem kívánunk neki jót a jövőben, de biztosan emlékezni fogunk rá”