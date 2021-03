Dupla csapás a Barcelonának: Coutinho és Fati is kidőlt a teljes szezonra

Rövid időn belül két rossz hírt kapott a Barcelona: mind Coutinho, mind Ansu Fati számára véget ért a szezon.

Coutinho már november óta több sérüléssel küszködik, legutóbb decemberben sérült meg, azóta nem lépett pályára a katalán csapatban. A Sport értesülései szerint a felépülése során gondok adódtak a sérülést testrésszel, amely a nem várt ütemben gyógyul így valószinűleg számára véget ért az idény.

Ugyanígy járt Ansu Fati is, aki valószinűleg a nyári EB-t, illetve az olimpiát is kénytelen kihagyni. A 18 éves tehetség Coutinhóhoz hasonlóan november óta maradi a meniszkuz sérülése miatt, amelyet most harmadjára is műteni kell, miután két térdspecialista is ezt ajánlotta számára.

