Drogot árult és a szemétből evett a Manchester United francia játékosa

Nem volt könnyű sorsa Patrice Evrának gyermekként. A most 40 éves Evra gyermekkorát a BBC One-nak adott interjújában elevenítette fel. Mint mondta, miután édesapja elhagyta a családjukat, ő és testvérei arra kényszerültek, hogy úgy tartsák el magukat, ahogy tudják, és az is előfordult, hogy a Manchester United egykori védője drogot árult az utcán, de voltak még hajmeresztő szituációk az életében.

„Néha, éjfélkor, amikor a hideg Big Maceket kidobták a kukába, mi kiszedtük azokat, és megettük. A labdarúgás mentette meg az életem. Amikor 17 évesen Olaszországba kerültem, a szobámban volt egy tréning öltözet. Felhívtam anyukámat, hogy ez a mennyország, itt emberek hoznak nekünk enni, és két villa van a tányér bal oldalán, két kés pedig a jobb oldalán” – emlékezett vissza Evra.

A francia játékos azt is elmondta, hogy a drogügyletek mellett zsebtolvajként is próbált boldogulni, gyerekkorában pedig szexuális bántalmazás áldozata is volt.

