Drenthe mesélt az oroszországi időszakáról - "A vodka alap volt"

A 2007 nyarán 14 millió euróért megszerezte Royson Drenthét a Feyenoordtól. Sokak számára meglepetést okozott a transzfer, a holland játékos nem is igazán tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Öt évvel később egy klubbal sem állt szerződésben, de végül aláírt az akkor orosz elsőosztályú, azóta a második vonalban szereplő Spartak (azóta FC Alania) Vlagyikavkaz csapatához. A csütörtöki, 0-0-ra végződő CSZKA Moszkva - Feyenoord meccs előtti nyilatkozatában mesélt arról az időszakról.

"Ezek a srácok annyira akartak engem, hogy értem jöttek a butikomba is. Volt egy pár kiló felesleg rajtam, azt mondtam nekik: "Nem lesz ebből semmi, hagyjuk inkább". Ötször jöttek vissza, végül a főpályaudvarral szemben lévő hotelben mondtam nekik, hogy csinálhatjuk - majd aláírtuk a szerződést is."

A 33 éves Drenthe, aki jelenleg a holland harmadosztályú Kozakken Boys csapatának a tagja, a sérülékenysége miatt csak hat meccsen tudott pályára lépni Oroszországban - három gólt azért így is lőtt, de a kiesést nem kerülhették el a Spartakkal.

Drenthe 2013 nyarán a Reading csapatához szerződött, a kapcsolatfelvétel körülményeiről is beszámolt.

"Vlagyikavkazban gyakran ettünk a Maradona-étteremben. Az üzlet tulajdonosa a Reading egyik tulaja is volt, így kerültem a Readinghez. Meglepő volt. Őrület, mi? A tészta nagyszerű volt. Vodkát is ittunk már ott - az volt az alap, a csapatbuszon is volt. Ez Oroszország, itt bármi lehetséges.