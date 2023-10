Drámai körülmények között menekült haza az Izraelben légióskodó magyar támadó!

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Hazamenekült Magyarországra az izraeli Maccabi Bnei Reineh 27 esztendős légiósa, Koszta Márk.

A támadó szerb csapattársával, Nemanja Ljubisavljeviccsel és a feleségével tudta elhagyni az országot egy ciprusi járattal, majd Athénon keresztül repült Budapestre.

A Magyarország-Szerbia Eb-selejtezőn a hazai győzelem 2.55, a döntetlen 3.10, a vendégek sikere 2.75-szörös szorzóval fogadható.(x)



Koszta Márk az nb1.hu-nak adott interjút, amelyben beszélt az izraeli helyzetről és a hazautazása körülményeiről is.

"Megkönnyebbültem. Tel-Aviv környékén, délen rosszabb volt a helyzet, de láttam a hírekben, hogy ahol mi voltunk északon, ott is voltak riasztások, és egyre rosszabb lett a helyzet. Így biztonságosabb volt, hogy el tudtam jönni Izraelből" - mesélte a lapnak Koszta, hozzátéve, tudni lehetett, hogy háború közeli a helyzet.

"A csapatunkból minden külföldi játékos el tudta hagyni Izraelt, jellemzően múlt vasárnap és hétfőn, miután a csapattól engedélyt kaptak rá. Más csapatok játékosai, akik Tel-Aviv környékén, vagy még délebbre voltak, azok még hamarabb el tudták hagyni az országot. Én egy szerb csapattársammal, Nemanja Ljubisavljeviccsel és a feleségével tudtuk az országot elhagyni egy reggeli, ciprusi járattal. Van egy fővárosi lakásom, ide jöttem Athénon keresztül. Az indulásom előtt volt egy menekítő járat, arról éppen lemaradtam, mert csak utána kaptam engedélyt az eltávozásra a klubomtól. Nem tudták megmondani, mikor indul a következő menekítő járat, és nem volt egyszerű megoldást találni, mert tele volt a repülőtér, jövő hétig már le voltak foglalva a járatok. A szerencsének és a kitartásomnak köszönhető, hogy már most haza tudtam jönni. A repülőtéren elővettem a laptopot, és próbáltam városokat találni, hogy miként lehetne kikerülni az országból. A hajnali órákban le tudtuk foglalni a jegyeket, és reggel 7-kor indult a repülőnk. És pont most látom, ahogy hazaértem, hogy a többi magyar állampolgár is úton van, éppen Haifából indult egy hajó. Ők egy ciprusi menekítő járattal tudnak majd hazatérni, én erről is csak a távozásom után értesültem" - mondta a csatár, akit arról is kérdeztek, tervezi-e majd a visszatérést.

"Jól éreztem magam, jól is szerepeltünk idén, de most nem a futballról alkotott érzéseim fognak dönteni. Embertelen, ami Izraelben történik, szavakkal nem lehet elmondani. Hál’ istennek én nem éltem át közelről, és Haifában nem volt még pánik. De északon is kezd kialakulni egy konfliktus, így nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. A csapattársaimmal beszéltük egymás között, hogy ha marad a háborús helyzet, akkor keresni kell egy új megoldást a hogyan továbbot illetően" - válaszolta Koszta, aki itthon folytatja az tréningeket, hogy ne épüljön le, de az is előfordulhat, hogy egy magyar csapatnál kér majd edzéslehetőséget.

A 27 esztendős légiós öt bajnokin egy gólt lőtt a most félbeszakadt bajnoki idényben.